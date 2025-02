Rétromobile 2025 : quand Bentley reproduit une championne des 24h du Mans des années 1920

Je n'aime pas particulièrement parler à la première personne, mais ma visite sur le stand Bentley, un rien cocasse, m'y invite. Enthousiaste à l'idée de trouver un stand XXL où trôneraient des modèles mythiques des années 50 à 2000, je déchante en cherchant sur le plan, qui indique une toute petite parcelle au fin fond du hall principal. Selon toute vraisemblance, il n'y aura que deux voitures. C'est le cas, et l'une d'entre elles est la toute nouvelle Continental GT Convertible. Soupirs…

L'autre est plus ancienne… sur le papier. Un modèle des années 20 ou 30, à vue de nez. Je ne connais pas grand-chose en véhicules d'avant-guerre, mais l'auto fascine par sa prestance. Je m'invite sur le stand, j'attends qu'on vienne me renseigner ; l'équipe sur place est bien occupée, notamment par quelques portefeuilles bien garnis venus admirer, voire plus si affinité, la dernière découvrable en date…

Un gentleman à la veste matelassée vient à ma rencontre. Il parle anglais : la langue de Shakespeare ne m'est pas étrangère mais la peur de louper une information importante mâchouillée par un anglophone qui pense être parfaitement compris, me tenaille.

Heureusement, je saisis rapidement l'importance qu'a la voiture qui nous intéresse. Contre toute attente, ce n'est pas une ancienne, non : c'est une reproduction, à l'identique, d'une voiture de course. Avec une simplicité déconcertante, mon interlocuteur m'explique qu'elle a été calquée sur la Speed Six numéro 3 qui a remporté les 24h du Mans en 1929 et 1930 qui justement trône juste derrière, sur un autre stand. Je n'en crois pas mes yeux : l'utilisation des matériaux typiques du modèle, le soin apporté aux détails, la finition, la mécanique, tout est sublime.

Comme son aïeule, la Speed Continuation reprend le même châssis, un moteur 6 cylindres 24 soupapes double allumage de 200 ch capable de l'emmener à 200 km/h, une boîte manuelle 4 vitesses en H, mais également les tambours qui, selon mon contact, freinent mal les 2 tonnes de l'engin. Un engin reproduit à 12 exemplaires. Celui-ci est le premier d'une série de trois exemplaires déjà assemblés à l'usine historique de Crewe, en Angleterre.

Neuf autres suivront durant les dix-huit prochains mois. Ne vous précipitez pas pour signer le chèque de 1,5 million de livres nécessaire à l'acquisition d'un modèle, ou l'équivalent de 1,8 million d'euros (un peu plus que ce qu'annoncé dans la vidéo) : tous sont déjà vendus, dont la moitié aux États-Unis, et une poignée en Angleterre. Hors de prix ? Cela va sans dire. Mais sachez que modèle originel, est estimé dix fois plus cher…