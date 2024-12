Voitures neuves : les promotions de décembre 2024

Le marché automobile français n’en finit plus de baisser et finira très probablement l’année 2024 dans la négative. Confrontés à une chute des ventes, les marques se retrouvent donc à devoir appâter le chaland avec des remises et des réductions qui peuvent être conséquentes pour certains modèles. Entre les voitures électriques qui ne reçoivent pas assez de commandes et les modèles thermiques qui peinent aussi à atteindre leurs objectifs, des marques comme Volkswagen, Ford ou MG continuent de proposer des offres intéressantes.

La bonne affaire du mois : les électriques de MG, les Ford, les Seat

On prend presque les mêmes et on recommence. Ce mois-ci encore, les belles remises chez Ford, Seat et Skoda ont toujours de quoi appâter avec des remises qui peuvent dépasser les 20% sur leurs modèles thermiques. Chez Seat, elles peuvent atteindre 24% sur les Ibiza disponibles en stock et chez Skoda, il y a jusqu’à 33% sur l’Enyaq électrique !

A noter aussi la grosse opération chez MG, qui augmente les remises à 10 000€ sur sa MG4 et sur son SUV ZS électrique (en plus du break MG5). Là, les remises dépassent carrément les 30% dans le meilleur des cas. A noter toujours des remises importantes chez Volkswagen et particulièrement sur l’ID.7 électrique, comme nous en avions déjà parlé le mois dernier. Chez Citroën, il y a aussi -24% sur des C5 Aicross en stock.