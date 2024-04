Les grosses remises du mois : -26% sur les SUV Seat

Chaque mois, notre guide des promotions permet de trouver quelques remises intéressantes dans le marché automobile neuf actuel où les prix deviennent hélas de plus en plus élevés. Focalisons-nous sur les remises les plus généreuses.

Chez Seat, les promotions sur les modèles disponibles en stock varient fortement d’un mois à l’autre. Elles peuvent tendre vers le zéro absolu mais aussi atteindre des sommets. Et bonne nouvelle, elles reviennent justement à un haut niveau en ce mois d’avril avec des remises impressionnantes sur toute la gamme et tout particulièrement les SUV.

Avec des pointes à -27% pour l’Arona citadin et -26% pour l’Ateca compact, il y a de quoi trouver des SUV Seat à des prix franchement bien placés. Le premier cité, par exemple, se négocie à partir de 18 470€ au lieu de 25 470€ en finition Style avec le moteur TSI à boîte manuelle de 95 chevaux. Soit un avantage client de 7 000€. Quant à son grand frère l’Ateca, il s’affiche à partir de 25 430€ au lieu de 34 430€ (soit 9 000€ de remise !) en finition Style avec le moteur TSI de 110 chevaux et la boîte manuelle à six rapports.

Imbattable

Certes, il faut alors se contenter de motorisations pas très puissantes et d’une transmission manuelle. Mais à l’heure où la plupart des SUV familiaux compacts démarrent largement au-dessus des 30 000€ dans leurs versions de base (et dépassent même les 40 000€ avec un moteur plus puissant !), il y a sans doute de quoi craquer pour ceux qui recherchent le meilleur rapport prix-prestations possible sur leur SUV neuf. Pour rappel, l’Ateca et l’Arona doivent être restylés tous les deux d’ici 2025.