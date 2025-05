La Volkswagen ID.3 devrait bientôt devenir plus jolie

La Volkswagen Id.3 a été lancée sur le marché en 2020. C’est elle qui devait porter la nouvelle dynamique électrique du constructeur allemand après des milliards d’investissement dans cette technologie.

Mais rien ne s’est vraiment passé comme prévu pour la compacte de la marque de Wolfsburg ainsi que pour les autres nouveautés électriques du groupe allemand (Cupra Born, Volkswagen ID.4 et ID.5, ID.7, Audi Q4 e-tron…) dont les ventes initiales sont restées loin des objectifs.

Encore un restylage à venir

Le bilan commercial s’est nettement amélioré au cours de l’année 2024 et en particulier sur le début de l’année 2025, grâce à de grosses remises pratiquées sur l’ID.3 (et les autres modèles électriques de Volkswagen) qui ont permis d’augmenter les ventes de façon significative (tout en abaissant les marges).

L’ID.3 s’était aussi améliorée techniquement en 2023 et a récemment reçu de nouvelles batteries de 79 kWh sur sa version haut de gamme en remplacement de celles de 77 kWh, avec aussi un meilleur moteur électrique arrière. Et d’après les journalistes anglais d’Autocar, elle va bientôt subir un restylage plus profond que celui opéré il y a deux ans, avec une face avant entièrement redessinée.

Des améliorations électroniques

Toujours d’après les journalistes anglais d’Autocar, l’ID.3 en profitera pour améliorer son intérieur en y ajoutant la technologie qui se retrouvera dans la future citadine ID.2 de 2026.

On imagine qu’elle progressera aussi sur le plan du groupe motopropulseur, même si elle a déjà bénéficié d’améliorations notables à ce niveau. Il faut dire que pour ces voitures électriques, les progrès constants de la technologie et de la concurrence obligent les marques à planifier davantage de mises à jour que sur les modèles thermiques. Toujours d'après Autocar, d'ailleurs, cette prochaine ID.3 restylée passera à des batteries de type LFP au lieu des accumulateurs NMC actuels (comme la prochaine citadine ID.2).

L’ID.3 restylée est attendue pour 2026 et sa remplaçante, la Golf électrique conçue sur une toute nouvelle plateforme, pour 2028.