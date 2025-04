Exclusif Caradisiac : première vidéo de la Skoda Elroq RS

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Appliquée à l’automobile, l’électricité a ceci de particulier qu’elle rend possible ce qui apparaissait hier impensable. Et c’est ainsi que nous nous intéressons aujourd’hui à un SUV familial signé Skoda et développant 340 ch. L'Elroq RS est ainsi capable de passer de 0 à 100 km/h en moins de temps qu’il n’en faut pour l’écrire, en l’occurrence 5,4 secondes. Cette valeur est à rapprocher des 5,2 secondes réclamées par un Porsche Macan 4 sur le même exercice.

L’arrivée de ce modèle souligne si besoin était combien Skoda, hier parent pauvre du groupe Volkswagen qu’il a intégré en 1991, en constitue aujourd’hui l’une des locomotives. La marque tchèque a en effet écoulé quelques 926 600 véhicules à travers le monde l’an dernier, valeur en hausse de 6,9%, dont plus de 45 000 en France qui lui ont assuré une part de marché (chez les voitures particulières) de 2,6%, inédite à ce jour. En ces temps où l’automobile coûte de plus en plus cher, les marques qui s’attachent à garder les roues sur terres recueillent donc plus aisément les faveurs de public.

Zéro complexe

Mais revenons à notre Elroq. Ce SUV familial, concurrent direct du Renault Scénic qui lui rend 2 cm en longueur (4,49 m contre 4,47 m.), avait été dévoilé à l’automne dernier lors du Mondial de l’automobile. Caradisiac a eu depuis l’occasion de l’essayer, et la gamme s’élargit progressivement a de nouvelles versions. On signale donc l’arrivée imminente dans les concessions de la version sportive RS (acronyme de Rally Sport, signature des Skoda à hautes performances) qui fait l’objet de notre vidéo, laquelle présente un C.-V. solide.

550 km de rayon d'action

Les deux moteurs électriques - un par essieu - assurent la transmission intégrale, et le tout est alimenté par une batterie de 84 kWh (79 kWh de capacité utile) censée autoriser une autonomie maximale de 550 km. Si la vitesse maximale n’est plus un sujet avec 180 km/h autolimités, accélérations et relances s’annoncent du meilleur tonneau…dans la limite d’un poids de l’ordre de la double tonne, comme souvent avec les électriques de ce gabarit.

Avec les voitures à batterie, la question des performances se pose aussi au moment de récupérer des électrons. Grâce à une puissance de charge maximale de 185 kW, Skoda revendique un chrono de 26 minutes pour repasser de 10 à 80 % sur borne à haut débit. La recharge maximale sur courant alternatif s’établit à 11 kW, soit de quoi faire passer la batterie de 0 à 100 % en huit heures.

En termes de présentation, l’Elroq RS se reconnaît à ses roues dont le diamètre oscille entre 20 et 21 pouces, ses boucliers avant et arrière spécifiques, ou bien encore à sa calandre dite "Tech Deck" à la finition noir brillante. La teinte vert mamba de notre modèle de présentation est propre à cette version RS, mais tous les autres coloris de la gamme sont également disponibles.

Des phares full matrix led, un siège conducteur électrique avec fonction massage, et un hayon à ouverture mains libres (on passe le pied sous le bouclier pour procéder à l’ouverture) complètent les prestations de ce véhicule aux prestations haut de gamme, mais qui a le bon goût de s’afficher à moins de 51 000 €, quand un Volkswagen ID.4 GTX, plus ancien, et ni plus habitable ni plus performant, s’affiche à partir de 54 990 €. Les premières livraisons de l’Elroq RS interviendront courant juin, période à laquelle nous publierons nos premiers essais de cette version survoltée.