C'est la fin des berlines françaises !

Quand on vous dit que les gens ne veulent plus que des SUV. Encore populaires il y a 20 ans, les berlines françaises se préparent à quitter totalement les show-rooms. Du côté de chez Peugeot, la 508 de seconde génération (lancée en 2018 et restylée l’année dernière) disparaîtra des chaînes de production dès la fin de l’année 2024. Comme vous pouvez l’imaginer, elle ne sera pas remplacée. Il reste possible, tout de même, de découvrir un jour une nouvelle berline Peugeot en version électrique. Mais rien de concret pour l’instant.

L’autre berline française s’apprêtant à quitter le catalogue n’a pas eu la chance d’avoir une carrière aussi longue. Elle n’est pas vraiment française, d’ailleurs, puisque la DS 9 lancée en 2020 est exclusivement fabriquée en Chine (alors que la 508 basée sur la même plateforme est assemblée à Mulhouse). Ses ventes sont tombées à des niveaux tellement bas que DS Automobiles va la mettre à la retraite plus tôt que prévu. Elle n’aura jamais réussi à concurrencer les Audi A6, BMW Série 5 et Mercedes Classe E et quittera les lignes de production dès la fin de l'année 2024 elle aussi.

Rendez-nous la Peugeot 406 !

Et dire que les berlines françaises faisaient toujours partie des automobiles familiales les plus vendues à la fin du siècle dernier ! A la grande époque de la Peugeot 406 ou même de la Renault Laguna de première génération, elles plaisaient. Puis les monospaces sont arrivés et le rapide développement des SUV les a achevées.

Il ne restera donc que la Citroën C5X pour les adeptes de Françaises traditionnelles, même si cette dernière ne joue justement plus vraiment dans la catégorie des vraies berlines avec sa silhouette de presque crossover.