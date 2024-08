Les chiffres de ventes gênants de la limousine DS 9

Décidemment, Ds Automobiles peine à s’imposer sur le segment des voitures de luxe. Comme Renault, Citroën et Peugeot avant elle, la division « premium » du groupe Stellantis n’arrive pas à convaincre dans la catégorie des routières cossues et haut de gamme. Lancée en 2021, la DS 9 n’a d’ailleurs pas eu droit aux honneurs présidentiels chez nous, Emmanuel Macron ayant probablement jugé risqué de se déplacer dans une voiture d’Etat fabriquée en Chine (au contraire du DS 7 qu’il a utilisé à plusieurs reprises ou du Renault Rafale pourtant assemblé en-dehors de France).

Et elle se vend très mal : 3 137 exemplaires dans le monde sur l’année 2021, 2 737 en 2022 et 1 137 en 2023 d’après Chinamobil. L’expert Car Industry Analysis, lui, comptabilise au total 1 360 exemplaires de la Ds 9 vendus dans le monde en 2023. Avec des chiffres assez ridicules en Chine.

329 DS 9 vendues en Chine !

D’après Car Industry Analysis, seulement 329 DS 9 auraient trouvé preneur en Chine l’année dernière. Une chiffre incroyablement bas sachant que la voiture est construite dans le pays et qu’elle se destinait en priorité à ce marché. Ce n’est que trois exemplaires de plus qu’en France sur la même année d’après cette source ! Avec de tels niveaux, elle risque de ne pas faire long feu. Que lui manque-t-il pour s’approcher des chiffres de vente des Audi A6, Mercedes Classe E et autres BMW Série 5 qu’elle espérait concurrencer ?