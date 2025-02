La DS N°8 est 14 000€ plus chère que le Peugeot E-3008

On connaît enfin les prix du Ds N°8 en France et ils sont encore plus élevés que les tarifs belges découverts il y a quelques jours. 59 200€, voilà l’addition du nouveau SUV haut de gamme électrique de DS Automobiles dans sa version de base, en finition Pallas avec le moteur électrique de 230 chevaux alimenté par des batteries de 74 kWh, promettant une autonomie maximale de 571 kilomètres d’après le cycle d’homologation WLTP.

Avec les grosses batteries de 97,2 kWh et un moteur à la puissance portée à 245 chevaux (autonomie WLTP de 750 km), l’addition grimpe à 63 300€ en finition Pallas et à 70 900€ en finition Etoile. Avec ces mêmes grosses batteries et la configuration bimoteur de 360 chevaux, le prix est de 74 600€ dans la finition Etoile.

Beaucoup plus cher qu’un E-3008, moins qu’un Audi A6 e-tron

Ces prix placent le DS N°8 très au-dessus d’un Peugeot E-3008 avec lequel il partage sa plateforme et ses motorisations, ce qui paraît tout de même assez logique puisqu’on parle d’un véhicule sensiblement plus gros (4,82 mètres de long) qui vise les références du marché premium allemand. L’Audi Q6 e-tron reste encore plus cher avec son addition de base à 72 170€, soit 9 000€ de plus que le DS N° avec ses grosses batteries.

De série, le Français possède une pompe à chaleur, une caméra de recul ou encore la climatisation bi-zone, mais il faut opter pour la finition haute pour avoir tous les systèmes de conduite semi-autonome de niveau 2, les caméras 360 degrés, l’affichage tête haute ou encore la calandre éclairée « Luminascreen ».

Rappelons que cette DS N°8 doit recevoir prochainement le renfort de versions thermiques, qui permettront très probablement de réduire son prix de base.