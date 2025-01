Les prix très "premium" du nouveau DS N°8 en Belgique

On attend toujours de connaître les prix français du DS N°8, le nouveau haut de gamme familial de la division premium française du groupe Stellantis. On les a en revanche déjà en Belgique (et au Luxembourg), où il est désormais possible de configurer en ligne son exemplaire du crossover disponible pour l’instant uniquement en version 100% électrique.

58 025,99€, voilà le prix de base du Ds N°8 en Belgique en finition Pallas avec le moteur avant de 230 chevaux connecté aux batteries de 74 kWh (autonomie maximale WLTP de 571 km). C’est 15 216€ de plus que le Peugeot E-3008 reposant sur la même plateforme technique avec le même groupe motopropulseur, affiché chez nos voisins belges à partir de 42 809,99€ dans cette configuration. Certes, le N°8 revendique un positionnement plus haut de gamme avec un design extérieur différent et surtout, une finition intérieure plus flatteuse. L’écart de prix reste cependant significatif dans l’absolu et le DS N°8 s’aligne sur les premium allemands, sachant que des concurrents comme l’Audi Q4 e-tron (certes un peu plus petit) démarrent en Belgique à 57 469,99€.

Jusqu’à 73 901,99€

Avec le moteur de 245 chevaux connecté aux batteries de 97 kWh (autonomie maximale WLTP de 750 km), le prix belge du DS N°8 démarre à 62 337,99€. Avec la double motorisation de 350 chevaux connectée aux mêmes grosses batteries (autonomie maximale WLTP de 664 km), son prix atteint 73 901,99€ dans l’unique finition Etoile proposée.

Reste maintenant à connaître les prix français (qui devraient tomber d’ici quelques jours au maximum), mais le DS N°8 affiche bien une tarification premium même si son équipement de série paraît meilleur que celui de ses concurrents allemands dans le détail.