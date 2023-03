Fisker Ocean : une autonomie record de 707 km chez les SUV électriques

Alors que le marché des SUV familiaux électrique ne cesse de s’étoffer depuis quelques années, la marque d’Enrik Fisker compte bien prendre sa part du gâteau sur le segment le plus en vue actuellement. Après le relatif échec de sa berline Karma hybride il y a une grosse décennie puis d’autres projets spéciaux, le petit constructeur se lance en effet aux basques du Tesla Model Y et de ses concurrents avec l’Ocean.

Ce gros SUV possède, dans sa version haut de gamme, un groupe motopropulseur électrique de 557 chevaux accouplé à des batteries d’une capacité de 100 kWh. De très grosses batteries, donc, comme sur les récents Audi Q8 e-tron et autres BMW iX. Avec à la clé une autonomie prévue au-dessus des 600 kilomètres, soit de quoi le positionner au niveau des meilleurs modèles du marché. Et bien finalement, c’est encore mieux que ça : dans son homologation définitive, l’Ocean revendique finalement 707 km d’autonomie maximale dans sa version haut de gamme Extreme.

Un record chez les SUV

De quoi battre donc tous les autres SUV électriques du marché, même les plus chers. Le chiffre se rapproche même de celui de la limousine Mercedes EQS, capable de tenir jusqu’à 780 kilomètres d’après l’homologation WLTP grâce à ses batteries d’une capacité nette de 107,8 kWh et son aérodynamisme favorable. Le tout pour un tarif juste au-dessous des 70 000€ dans cette version. Certes, ça reste plus cher qu’un Tesla Model Y Grande Autonomie capable de tenir 565 km (53 990€). Et il faudra vérifier comment ce chiffre se traduit dans la vraie vie, comme d’habitude.