Fisker Ocean : le SUV électrique à partir de 41 900 €

Après avoir été sobrement introduit en France au printemps dernier auprès de certains collaborateurs d'une banque, le Fisker Ocean fait son entrée officielle sur le marché français à destination du grand public. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le SUV américain frappe fort, très fort ! Dans un marché encore dominé par les modèles plutôt haut de gamme et onéreux, l'Ocean est proposé à partir de 41 900 € dans sa variante d'entrée de gamme, en traction de 175 ch et 440 km d'autonomie. Notez au passage que la batterie est ici une LFP (Lithium fer phosphate), produite par le géant chinois CATL.

L'Ocean d'entrée de gamme ne devrait pas être livré avant la fin d'année 2022 au mieux, voire début 2023. A cette date, nous ne connaissons pas encore le bonus qui sera appliqué aux véhicules électriques, mais cela semble un prix particulièrement agressif.

Malheureusement, il faudra se montrer très patient, puisque Fisker prévoit d'introduire dans un premier temps la variante haut de gamme nettement plus chère : 69 950 € ! A ce tarif, l'Ocean passe à 550 ch en quatre roues motrices, l'autonomie grimpe à 630 km et surtout les batteries sont de type NMC (nickel, manganèse, cobalt). Plus denses en énergie, mais aussi plus coûteuses...

Visiblement très bien équipé, cet Ocean là aura droit à un pavillon recouvert de panneaux solaires qui, selon la marque, permettraient de gagner jusqu'à 3000 km d'autonomie par an.

En France, la distribution se fera en direct, Fisker ayant décidé de s'associer avec Agilauto, filiale de CA Consumer France. Le Fisker Ocean sera produit en Europe par le spécialiste autrichien Magna-Steyr.