Le Fisker Ocean débarque en France discrètement

Fisker reste un acteur mineur de l'automobile qui n'a pas les moyens, même, d'un Tesla. En dehors des Etats-Unis, le constructeur américain est inexistant, faute de réseaux de distribution. Pour pouvoir assurer une présence minimale, Fisker doit donc passer par des chemins détournés. La marque, qui vient de lancer son tout nouveau modèle, le SUV électrique Ocean, a décidé de louer son auto à certains Français.

C'est la banque Crédit Agricole, via sa branche CA Consumer Finance France, qui va avoir la primeur de l'Ocean en proposant le SUV aux collaborateurs de l'entreprise, mais aussi aux clients de la banque, en passant par Agilauto, spécialiste de la LOA automobile.

Pour le Crédit Agricole, c'est surtout un coup d'image : proposer des véhicules zéro émissions et avant-gardistes aux collaborateurs. Toujours bon pour la communication. Mais il faudra être patient pour les quelques clients français : les premières livraisons n'auront pas lieu avant 2023.

C'est Magna, en Autriche, qui s'occupera de la production pour Fisker, l'entreprise américaine n'ayant pas d'usine en Europe. Et entre les contrats déjà existants chez Magna et les problèmes actuels de pièces et de semi-conducteurs, il est presque logique de voir des dates de livraison à deux ans.