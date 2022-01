Pour ta Fisker, va donc chez Speedy !

À l’automne prochain, les premiers exemplaires du SUV 100 % électrique Ocean, modèle du renouveau de Fisker, devraient poser les roues sur notre territoire. L’établissement d’un réseau capable d’entretenir ces autos devient donc urgent. Mais pas question, pour la marque, d’établir un réseau en nom propre, à l’image de ce que fait Tesla, ou de nommer des concessionnaires : dans notre pays, l’entretien sera confié à Speedy.

Ce type de partenariat constructeur/centre auto est déjà en place dans l’Hexagone puisque c’est le réseau Feu Vert qui est en charge de la maintenance des véhicules électriques chinois Aiways. Une décision qui découle de l’accord passé, en août dernier, avec le manufacturier de pneumatiques Bridgestone. Le japonais sera, en effet, le fournisseur exclusif de gommes de la firme. Le contrat entre les deux entreprises prévoit également que c’est le réseau Bridgestone qui assurera le SAV. En toute logique, Bridgestone se reposera sur ses réseaux distribution et services européens, Pitstop et Reiff-ABS en Allemagne, et Speedy en France. Ce sont, en effet, ces deux pays qui auront la primeur, sur notre continent, de ce modèle qui sera assemblé en Autriche, chez Magna-Steyr.

Si le réseau Speedy hexagonal est fort de 450 centres, seule une partie devrait, du moins dans un premier temps, être en mesure d’assurer l’après-vente du Fisker Ocean.