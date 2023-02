L'originale Fisker Pear se précise

La « poire » de Fisker n’est pas coup marketing d’une campagne de pub, comme celui d’une certaine Renault 14, il s’agit bel et bien du futur crossover de la marque américaine. La Pear avait déjà pointé le bout de son nez en tenue de camouflage fin de l’année dernière, mais cette fois-ci, on découvre plus de détails.

Sur les images divulguées, on aperçoit une auto aux lignes très soignées et douces, dénuées d’arêtes vives. Aucune agressivité donc, même si son regard pincé donne une idée sur ses intentions. Fisker a semble-t-il soigné les détails comme en attestent les poignées de porte affleurantes et les caméras en lieu et place des rétroviseurs. L’arrière n’est pas en reste avec un bandeau lumineux qui entoure totalement la lunette, particulièrement haute. Cette dernière est ainsi placée pour permettre une cinématique du hayon singulière, encore tenue secret. Difficile également de savoir si les éléments lumineux du pavillon (en grande partie en verre) seront toujours présents sur le modèle de série.

Une poire mûre en 2024

Fisker indique que l’autonomie de sa Pear pourra atteindre 300 miles (soit 480 km), grâce notamment à une aérodynamique soignée. La marque indique également utiliser une architecture spécifique, ne comprenant que peu de calculateurs, afin de conserver un prix de vente de 29 900 dollars (soit environ 28 190 €). Cependant, les détails techniques s’arrêtent là.

Fisker aurait enregistré 5 600 réservations de sa Pear à ce jour. Elle sera produite dans l’usine de Foxconn en Ohio, et la commercialisation est prévue pour 2024.