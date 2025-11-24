La nouvelle Fiat 500 Hybrid devient l’une des voitures les plus lentes du marché

Vous le savez, tout ne s’est passé comme prévu pour la Fiat 500 de troisième génération. Elle devait initialement être exclusivement électrique à son arrivée en 2020, cohabitant quelques années avec la seconde génération thermique sur notre marché.

Mais ses ventes ont tellement baissé à partir de 2022 que Stellantis a décidé de lui donner une toute nouvelle version thermique, qui se lance enfin sur le marché aujourd’hui. Elle s’appelle « Hybrid » mais possède toujours le petit bloc atmosphérique essence Firefly d’un litre de cylindrée doté d’un système de micro-hybridation. Son adaptation aux derniers volets des normes européennes a fait tomber sa puissance maximale à 65 chevaux et la voiture est aussi plus lourde que l’ancienne 500 Hybrid, à 1 055 kg à vide (finition Pop).

Des accélérations lénifiantes

Résultat, cette nouvelle 500 Hybrid est un peu lente. Fiat annonce un 0 à 100 km/h abattu en 16,2 secondes, alors que l’ancienne 500 Hybrid revendiquait un temps de 13,8 secondes. Quant à la vitesse de pointe, elle tombe à 150 km/h alors que l’ancienne pouvait filer à 167 km/h.

La nouvelle 500 Hybrid figure ainsi parmi les voitures neuves les plus lentes du marché sur cet exercice du 0 à 100 km/h. A notre connaissance, elle se fait seulement battre par la Dacia Sandero Sce 65 (0 à 100 km/h en 16,7 secondes), ou encore la Renault Clio dotée du même moteur (17,1 secondes). Notons au passage que la nouvelle 500 Cabrio encore plus lourde demande 17,3 secondes et devient ainsi officiellement la voiture neuve la plus lente du marché sur cet exercice ! Même la Dacia Spring électrique, qui faisait rire tout le monde avec son 0 à 100 km/h abattu en 19,1 secondes sur la première version de 45 chevaux, ne demande plus que 12,3 secondes aujourd’hui (avec 70 chevaux). Quant à la 500 électrique, elle réalise cette performance en moins de 10 secondes.

Le malus est aussi un problème

Cette nouvelle 500 Hybrid avoue aussi 119 g/km de CO2 en finition de lancement et composera donc avec un malus écologique de 280€ en France en 2026. Pour l’instant, elle coûte 19 900€ dans sa version Torino et 19 400€ dans la finition de base Pop avec un malus à 240€ (117 g/km).