La Fiat 500 Hybrid est enfin disponible en France

Il y a deux moins, nous vous annoncions le prix de la Fiat 500 Hybrid en Italie, au prix de 18 950 € une fois remisée. Chez nous, il va falloir mettre un peu plus la main au portefeuille puisqu’elle est facturée 19 400 €.

À ce prix, il ne faut pas lui demander la lune et se contenter d’une mécanique de 65 ch, capable d’atteindre les 100 km/h en plus de 16 secondes. Côté rejets de CO2, elle émet 119 g/km, ce qui implique un malus de 190 € aujourd’hui. Côté équipement, vous avez droit à la climatisation automatique, le démarrage sans clé, le compteur numérique de 7 pouces, au système U Connect avec écran tactile de 10,25 pouces, Apple CarPlay et Android Auto sans fil ou encore à des projecteurs à LED.

Cette motorisation sera disponible en trois finitions (Pop, Icône et La Prima) ainsi que sur les carrosseries 3+ 1 et cabriolet. Pour le moment, les autres tarifs restent encore secrets.

Une gamme prochainement dévoilée

Clairement, l’achat de cette 500 Hybrid n’est pas rationnel. Sans aller chez la concurrence, une Panda Pop débute à 18 400 €, soit un prix inférieur tout en offrant cinq portes, un plus grand espace à bord et un moteur hybride de 100 ch associé à une transmission automatique. Au passage, son malus est moins élevé : 125 €. En contrepartie, il faut faire l’impasse sur le système multimédia et se contenter d’une climatisation manuelle… qui ne produit pas moins de froid pour autant.

Néanmoins, on peut s’attendre à un tarif plus doux lorsque la gamme sera totalement dévoilée. Affaire à suivre donc… Cette nouvelle motorisation thermique permettra-t-elle à la 500 de sortir la tête de l’eau. C’est également une affaire à suivre.