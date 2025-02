Les malus 2025 sont ultra-sévères : les barèmes complets, pour le CO2 et pour le poids

Nous l'avons déjà évoqué la semaine dernière, l'adoption du PLF 2025 (Projet de loi de finances) a des conséquences en matière automobile. En l'espèce, le durcissement attendu du barème du malus CO2, dès le 1er mars 2025. Mais celui au poids avait déjà été durci au 1er janvier, nous vous rappelons donc ici les règles.

Nous avions d'ailleurs noté qu'en conséquence, nombre de voitures très modestes seraient désormais assujetties au malus CO2, et que ce serait de plus en plus le cas avec le temps. Mais nous ne vous avions pas encore transmis le barème complet, ce que nous faisons aujourd'hui, sous forme de tableau, avec un rappel du malus 2024, et la progression en pourcentage de ce malus. Et vous allez le voir, les augmentations sont parfois impressionnantes. Et en bas du tableau, pour les grammages les plus élevés, un simple gramme en plus représente des milliers d'euros, ce qui met à mort beaucoup d'autos un temps soit peu sportives...

Malus CO2 : le barème 2025

Les véhicules sont touchés à partir de 113 g/km au lieu de 118 g/km. Et le malus maximum passe de 60 000 € à 70 000 €, dès 193 g/km au lieu de 194 g/km. Les pourcentages de hausse sont parfois impressionnants...

Grammes de CO2/km Malus CO2 2025 Malus CO2 2024 Évolution 2024/2025 en % 113 50 0 --- 114 75 0 --- 115 100 0 --- 116 125 0 --- 117 150 0 --- 118 170 50 240 % 119 190 75 153,3 % 120 210 100 110 % 121 230 125 84 % 122 240 150 60 % 123 260 170 52,9 % 124 280 190 47,4 % 125 310 210 47,6 % 126 330 230 43,5 % 127 360 240 50 % 128 400 260 53,9 % 129 450 280 60,7 % 130 540 310 74,2 % 131 650 330 97 % 132 740 360 105,6 % 133 818 400 104,5 % 134 898 450 99,6 % 135 983 540 82 % 136 1 074 650 65,2 % 137 1 172 740 58,4 % 138 1 276 818 56 % 139 1 386 898 54,3 % 140 1 504 983 53 % 141 1 629 1 074 51,7 % 142 1 761 1 172 50,3 % 143 1 901 1 276 49 % 144 2 049 1 386 47,8 % 145 2 205 1 504 46,6 % 146 2 370 1 629 45,5 % 147 2 544 1 761 44,5 % 148 2 726 1 901 43,4 % 149 2 918 2 049 42,4 % 150 3 119 2 049 52,2 % 151 3 331 2 370 40,6 % 152 3 552 2 544 39,6 % 153 3 784 2 726 38,8 % 154 4 026 2 918 38 % 155 4 279 3 119 37,2 % 156 4 543 3 331 36,4 % 157 4 818 3 552 35,6 % 158 5 105 3 784 34,9 % 159 5 404 4 026 34,2 % 160 5 715 4 279 33,6 % 161 6 126 4 543 34,8 % 162 6 637 4 818 37,8 % 163 7 248 5 105 42 % 164 7 959 5 404 47,3 % 165 8 770 5 715 53,5 % 166 9 681 6 126 58 % 167 10 692 6 537 63,6 % 168 11 803 7 248 62,8 % 169 13 014 7 959 63,5 % 170 14 325 8 770 63,3 % 171 15 736 9 681 62,6 % 172 17 247 10 692 61,3 % 173 18 858 11 803 59,8 % 174 20 569 13 014 58,1 % 175 22 380 14 325 56,2 % 176 24 291 15 736 54,4 % 177 26 302 17 247 52,5 % 178 28 413 18 858 50,7 % 179 30 624 20 569 48,9 % 180 32 935 22 380 47,2 % 181 35 346 24 291 45,5 % 182 37 857 26 302 43,9 % 183 40 468 28 413 42,4 % 184 43 179 30 624 41 % 185 45 990 32 935 39,6 % 186 48 901 35 346 38,4 % 187 51 912 37 857 37,1 % 188 55 023 40 468 36 % 189 58 134 43 179 34,6 % 190 61 245 45 990 33,2 % 191 64 356 48 901 31,6 % 192 67 467 51 912 30 % 193 70 000 55 023 27,2 % 194 et + 70 000 60 000 16,7 %

À noter que pour les familles nombreuses, un abattement de 20 g de CO2 par enfant à partir du 3e enfant à charge est accordé.

Malus au poids, le barème 2025

Le malus au poids (malus masse) a lui aussi évolué en janvier 2025. Pas sur les montants relatifs au poids, mais sur les exonérations, qui ont été supprimées pour certains véhicules. Ainsi, les hybrides rechargeables dont l'autonomie en 100 % électrique en ville est supérieure à 50 km ne sont plus exonérés mais bénéficient d'un abattement (voir sous le tableau).

Masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal par gramme Jusqu'à 1 599 0 € De 1 600 à 1 799 10 € De 1800 à 1 899 15 € De 1 900 à 1 999 20 € De 2 000 à 2 099 25 € À partir de 2 100 30 €

Les véhicules hybrides rechargeables dont l'autonomie en 100 % électrique en ville est supérieure à 50 km ne sont plus exonérés, mais ils bénéficient d'un abattement de 200 kg, dans la limite de 15 % de leur masse.

Pour les véhicules hybrides rechargeables dont l'autonomie en 100 % électrique en ville est inférieure à 50 km, l'abattement est de 100 kg.

Pour les hybrides non rechargeables, l'abattement est de 100 kg.

Pour les familles nombreuses, l'abattement est de 200 kg/enfant à partir du 3e enfant à charge.

Pour un véhicule comportant au moins 8 places assises, et détenus par une personne morale, l'abattement est de 500 kg.