Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Byd Atto 2

Le BYD Atto 2 élimine son principal défaut

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Julien Bertaux

18  

Le petit SUV urbain électrique de la marque chinoise s’offre une version dite « Comfort » avec à la clé 430 km et une puissance de recharge accrue. Seulement, son prix augmente en conséquence.

Le BYD Atto 2 élimine son principal défaut
Le BYD Atto 2 se dote d'une batterie plus grande lui permettant de dépasser les 400 km d'autonomie.

Lancé en début d’année, le BYD Atto 2 nous a convaincus pour plusieurs aspects comme la qualité de sa présentation, le confort de conduite ou encore l’espace offert aux passagers arrière. C’est surtout son prix de 28 990 € qui enfonce le clou. Seulement, il présente également deux défauts : une autonomie trop juste et des temps de recharge trop longs.

Pour pallier cela, la marque chinoise lance l’Atto 2 Comfort qui reçoit une plus grande batterie LFP de 64,8 kWh (contre 45 kWh) permettant de parcourir jusqu’à 430 km selon le cycle WLTP (contre 312 km). De plus, il ne se limite plus à une puissance de recharge de 65 kW en courant continu puisqu’il atteint 155 kW. Byd annonce ainsi une recharge de 10 à 80 % en 25 minutes. À noter par ailleurs qu’il s’offre un coffre plus grand, atteignant 450 litres.

Qui dit accumulateur en hausse, dit poids également à la hausse. La surcharge atteint ici 150 kg (1 720 kg) ce qui oblige BYD a installé un moteur plus puissant (204 ch) lui permettant d’atteindre les 100 km/h en 7,9 secondes.

Moins d’écart face à la concurrence

Le BYD Atto 2 élimine son principal défaut

Bien sûr, tout ceci à un prix : 35 990 €, soit un surplus non négligeable de 7 000 €. Affiché à ce tarif, il ne creuse plus autant l’écart que la version à petite batterie par rapport à ses concurrents. Ainsi, le Peugeot e-2008 avec ses 406 km d’autonomie est facturé 38 100 €, un Skoda Elroq (424 km) débute à 37 380 €, un Hyundai Kona (377 km) demande 36 850 € et le Citroën ë-C3 Aircross reste imbattable avec ses 29 400 € (399 km).

18  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Byd Atto 2

Byd Atto 2

SPONSORISE

Actualité Byd

Voir toute l'actu Byd

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité