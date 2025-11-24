Le BYD Atto 2 élimine son principal défaut

Lancé en début d’année, le BYD Atto 2 nous a convaincus pour plusieurs aspects comme la qualité de sa présentation, le confort de conduite ou encore l’espace offert aux passagers arrière. C’est surtout son prix de 28 990 € qui enfonce le clou. Seulement, il présente également deux défauts : une autonomie trop juste et des temps de recharge trop longs.

Pour pallier cela, la marque chinoise lance l’Atto 2 Comfort qui reçoit une plus grande batterie LFP de 64,8 kWh (contre 45 kWh) permettant de parcourir jusqu’à 430 km selon le cycle WLTP (contre 312 km). De plus, il ne se limite plus à une puissance de recharge de 65 kW en courant continu puisqu’il atteint 155 kW. Byd annonce ainsi une recharge de 10 à 80 % en 25 minutes. À noter par ailleurs qu’il s’offre un coffre plus grand, atteignant 450 litres.

Qui dit accumulateur en hausse, dit poids également à la hausse. La surcharge atteint ici 150 kg (1 720 kg) ce qui oblige BYD a installé un moteur plus puissant (204 ch) lui permettant d’atteindre les 100 km/h en 7,9 secondes.

Moins d’écart face à la concurrence

Bien sûr, tout ceci à un prix : 35 990 €, soit un surplus non négligeable de 7 000 €. Affiché à ce tarif, il ne creuse plus autant l’écart que la version à petite batterie par rapport à ses concurrents. Ainsi, le Peugeot e-2008 avec ses 406 km d’autonomie est facturé 38 100 €, un Skoda Elroq (424 km) débute à 37 380 €, un Hyundai Kona (377 km) demande 36 850 € et le Citroën ë-C3 Aircross reste imbattable avec ses 29 400 € (399 km).