Citroen Xantia

La vieille Citroën Xantia Activa impressionne les pros du Nürburgring

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Cédric Pinatel

0  

Donnez une Citroën Xantia Activa à un spécialiste de la Nordschleife et il la décrit comme la voiture disposant de « la meilleure suspension jamais testée ». Oui, carrément !

Une Citroën Xantia Activa proposée à la vente lors du salon Rétromobile 2023.

Si vous aimez les voitures de sport et le pilotage, vous connaissez certainement Misha Charoudin. Installé en Allemagne à côté du grand circuit du Nürburgring, ce grand spécialiste de l’enfer vert est devenu un « Youtubeur » très connu qui teste de nombreuses voitures à fond sur la Nordschleife (qu’il connait par cœur) pour donner ses impressions de conduite dessus.

Les gens lui prêtent régulièrement des voitures de tous les types (de la toute petite citadine préparée jusqu’à la grosse supercar) pour tourner avec lui et écouter ce qu’il pense de leur auto.

La Xantia Activa l’impressionne beaucoup

Il vient de prendre le volant d’une Citroën Xantia Activa, prêtée par un propriétaire qui l’a aussi un peu préparée au niveau de son moteur (avec notamment un turbo à entraînement électrique).

Et Misha Charoudin ne mâche pas ses mots au volant de la vieille berline familiale française : « oh mon Dieu, quelle voiture. C’est l’une des meilleures autos de route que j’ai pu essayer ici. Sa suspension est tout simplement parfaite ! », lâche-t-il alors qu’il dépasse des voitures plus puissantes et plus rapides sur le circuit.

La fameuse suspension Activa

Ce qui impressionne tant Misha Charoudin, c’est cette fameuse suspension « Activa » équipant l’exemplaire en question. Ce système hydraulique améliorant encore une technologie déjà proposée par Citroën depuis la DS, commandant aussi bien les freins que la direction assistée et la suspension de la voiture, permet d’offrir une tenue de route impeccable y compris en conduite sportive. Comme il l’avoue lui-même, ce système pose tout de même de vrais problèmes de sécurité et d’endurance, surtout dans ce genre d’utilisation. Mais elle a de beaux restes, cette vieille Xantia Activa !

