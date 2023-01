Rétromobile 2023 : Citroën Xantia Activa, la légende

Commercialisée la même année que la révolutionnaire Renault Twingo, la Citroën Xantia a lancé l’ère des familiales au style mou au sein du constructeur français qui commettra ensuite les très pataudes Xsara et C5. Mais cette Xantia, gentiment moquée par l’émission Caméra Café sur M6, a fini par devenir une sorte de légende discrète grâce à une innovation technologique intéressante : le système Activa, un anti-roulis actif inventé 20 ans avant l’arrivée des barres anti-roulis pilotées des luxueuses autos modernes.

Capable selon le mythe de virer totalement à plat et d’atteindre des vitesses de passage en courbe insoupçonnables au regard de la banalité de ses lignes (comme une certaine Renault Laguna GT 4 Control plus récemment !), la Xantia Activa s’est aussi offert un clip publicitaire avec Carl Lewis pour faire sa com’. L’exemplaire proposé à la vente par Artcurial à Rétromobile 2023 est équipé du V6, la version la plus rare de la Xantia Activa avec seulement 1358 unités produites en phase 2 post-restylage. Et cette « bombe » de 194 chevaux n’affiche que 73 450 kilomètres au compteur. Vous le voyez venir, le prix astronomique ?

Déjà vendue en 2021

Artcurial l’estime logiquement à un prix compris entre 25 000 et 35 000€. Et il se trouve que l’exemplaire a déjà été vendu en 2021 au prix de 32 240€, avec « moins de 80 000 km au compteur ». Mais que s’est-il donc passé entre-temps ?