Prendre le volant de la DS n°4 E-Tense est-il une expérience intense ?

Cedric Morancais

5. La fiche technique de la DS n°4 E-Tense

 

Les chiffres clés

Ds N°4 213 E-TENSE ETOILE - ALCANTARA 58.3 KWH
Généralités  
Finition ETOILE - ALCANTARA
Date de commercialisation 04/06/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,40 m
Largeur sans rétros 1,86 m
Hauteur 1,47 m
Empattement 2,67 m
Volume de coffre mini 390 L
Volume de coffre maxi 1 190 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 867 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 7 CV
Couple 343 Nm
Puissance moteur 213 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 440 km
Capacité batterie 58,30 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 160 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.1 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
