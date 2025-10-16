Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Prendre le volant de la DS n°4 E-Tense est-il une expérience intense ?

2. Du premium presque au prix des généralistes

 

Prendre le volant de la DS n°4 E-Tense est-il une expérience intense ?

La n°4 ne fait pas dans la demi-mesure en proposant de pouvoir marier toutes les définitions d’équipement, ou presque, avec n’importe laquelle des mécaniques. Ainsi, on retrouve sur la déclinaison électrique les versions Pallas, Jules Verne et Étoile – Alcantara. Mais pas le haut de gamme Étoile – Nappa. Un choix étrange.

L’heure n’étant plus, même lorsque l’on est une marque premium, aux définitions dépouillées, toutes les n°4 reçoivent le régulateur de vitesse adaptatif, la caméra de recul, les jantes de 19’’, le Air Quality System et les vitres latérales avant feuilletées. Affichée à 46 990 €, la Pallas est ainsi éligible au Coup de pouce CEE.

La série spéciale Jules Verne impose un supplément de 2 200 €. C’est la somme dont il faut s’acquitter pour disposer d’une présentation spécifique, de la clé mains libres, du dispositif multimédia DS Iris System et des sièges électriques.

2 100 € de plus et la version la mieux équipée, l’Étoile – Alcantara, s’offre à vous avec ses habillages spécifiques en… Alcantara, son chargeur de smartphone à induction, ses projecteurs DS Matrix LED Vision et ses vitres arrière surteintées.

Equipements et options

Version : 213 E-TENSE ETOILE - ALCANTARA 58.3 KWH

Equipements de sécurité

  • Fixations ISOFIX aux places latérales AR

  • Airbags frontaux (passager déconnectable), latéraux AV, rideaux aux places AV/AR et central

  • Allumage automatique des feux

  • Contrôle dynamique de stabilité (ESP) avec antipatinage des roues (ASR)

  • Prédisposition pour roue de secours galette

  • ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF) et Aide au Freinage d&#039;Urgence (AFU)

  • Alerte de franchissement involontaire de ligne

  • Feux AR Full LED effet 3D avec traitement écailles

  • SOS &amp; Assistance

  • Accès et Démarrage mains libres Proximity

  • Contrôle de la traction (TCS)

Equipements de confort

  • Volant réglable en hauteur et profondeur

  • Radio numérique terrestre (DAB)

  • Lunette AR chauffante

  • Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre

  • Coques de rétroviseurs extérieurs noir brillant

  • Palettes au volant

  • Eclairage de boîte à gants, d&#039;accoudoir central AV et de coffre à LED

  • Banquette AR 2/3 - 1/3 avec 3 appuie-tête

  • Banquette AR avec trappe à skis

  • Frein de stationnement électrique automatique

  • Essuie-vitre AV à déclenchement et cadencement automatiques

  • Aide au stationnement AV et AR et Caméra de recul

  • Accoudoir central AR avec trappe à ski et 2 porte-gobelets

  • Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables électriquement

  • Essuie-vitre AR

  • Limiteur / Régulateur de vitesse

  • Régulateur de vitesse adaptatif et Pack Détection trafic AR

  • Accoudoir central AV

  • Climatisation automatique bizone

  • Console centrale avec rangement fermé

  • Lève-vitres AV et AR électriques, séquentiels et antipincement

  • Sièges AV avec mousse haute densité

  • Vitres AR et lunette AR surteintées

  • Ecran tactile capacitif 10&quot; HD

  • Direction assistée

  • Verrouillage centralisée

  • Vitres latérales AV et AR feuilletées acoustiques

  • Lecheurs de vitres latérales Noir brillant avec coulisses chromés

  • Pack sièges électriques

Esthétique / Carrosserie

  • Banquette AR avec trappe à skis

  • Accoudoir central AR avec trappe à ski et 2 porte-gobelets

  • Jantes alliage 19&quot; ZURICH

Autres équipements

  • Pédalier en aluminium

  • Condamnation automatique des portes et du coffre en roulant

  • Adaptive Cruise Control Stop &amp; Go

  • Freinage multi-collision

  • Reconnaissance étendue des panneaux de circulation

  • Kit anti-crevaison

  • Surtapis AV/AR

  • Vérins d&#039;ouverture et de maintien du capot moteur

  • Détection de sous-gonflage

  • Centre de roue Noir

  • DS Wings noir brillant

  • Avertisseur de risque de collision

  • Surveillance d&#039;angles morts longue distance

  • Projecteurs à LED

  • Cabochons d&#039;écrous de roue noir brillant

  • Freinage d&#039;urgence automatique piloté par caméra et radar

  • Pare-brise teinté acoustique

  • Grille de calandre noir brillant avec pampilles chromées

  • Eclairage de cave à pieds à LED

  • Chargeur embarqué triphasé de 11 kW

  • DS AIR (Aérateurs centraux invisibles avec sabre chrome)

  • Jonc de volet chromé

  • Pare-soleil avec miroirs de courtoisie occultables éclairés à LED

  • Prises 12 V

  • Prises USB

  • Capot actif

  • Poignées extérieures affleurantes chromées

  • Clean Cabin avec Air Quality System

  • Préconditionnement thermique de l&#039;habitacle programmable par smartphone

  • Anneaux d&#039;arrimage dans le coffre (x4)

  • DS MATRIX LED VISION

  • Sécurité Enfants

  • Plafonnier I-Dome tactile

  • Enjoliveurs de bas de porte noirs avec insert chromé

  • Monogramme DS chromé sur l&#039;enjoliveur de custode latéral

  • Eclairage d&#039;ambiance à LED

  • Antenne &quot;aileron de requin&quot;

  • Chargeur sans fil pour smartphone

  • DS IRIS SYSTEM

  • Mirror Screen sans fil via Wifi

  • Intérieur Alcantara Noir

  • Câble de recharge mode 3 (32 A)

  • Seuil de portes AV

  • Badge de capot ETOILE

  • Pack Connect PLUS pour 3 ans

  • Contrôle de la presion des pneus

  • Boîte à gants floquée du logo &quot;Etoile&quot;

  • Boîte de vitesse automatique 1 vitesse

  • Combiné numérique 10&quot;

  • DS E-TOGGLE

  • Pare-chocs avec sabots AV et AR en aluminium

  • Teinte Caisse metalisée

Options disponibles

  • Hayon motorisé avec accès bras chargés

     : 

    550 €

  • Toit ouvrant électrique

     : 

    1100 €

  • Pompe à chaleur

     : 

    700 €

  • Teinte Caisse metallisée

     : 

    990 €

  • Toit Noir Perla Nera

     : 

    400 €

  • Teinte Caisse metalisée

     : 

    1200 €

  • Teinte Caisse metallisée

     : 

    1100 €

