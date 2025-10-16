La n°4 ne fait pas dans la demi-mesure en proposant de pouvoir marier toutes les définitions d’équipement, ou presque, avec n’importe laquelle des mécaniques. Ainsi, on retrouve sur la déclinaison électrique les versions Pallas, Jules Verne et Étoile – Alcantara. Mais pas le haut de gamme Étoile – Nappa. Un choix étrange.

L’heure n’étant plus, même lorsque l’on est une marque premium, aux définitions dépouillées, toutes les n°4 reçoivent le régulateur de vitesse adaptatif, la caméra de recul, les jantes de 19’’, le Air Quality System et les vitres latérales avant feuilletées. Affichée à 46 990 €, la Pallas est ainsi éligible au Coup de pouce CEE.

La série spéciale Jules Verne impose un supplément de 2 200 €. C’est la somme dont il faut s’acquitter pour disposer d’une présentation spécifique, de la clé mains libres, du dispositif multimédia DS Iris System et des sièges électriques.

2 100 € de plus et la version la mieux équipée, l’Étoile – Alcantara, s’offre à vous avec ses habillages spécifiques en… Alcantara, son chargeur de smartphone à induction, ses projecteurs DS Matrix LED Vision et ses vitres arrière surteintées.