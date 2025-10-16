2. Du premium presque au prix des généralistes
La n°4 ne fait pas dans la demi-mesure en proposant de pouvoir marier toutes les définitions d’équipement, ou presque, avec n’importe laquelle des mécaniques. Ainsi, on retrouve sur la déclinaison électrique les versions Pallas, Jules Verne et Étoile – Alcantara. Mais pas le haut de gamme Étoile – Nappa. Un choix étrange.
L’heure n’étant plus, même lorsque l’on est une marque premium, aux définitions dépouillées, toutes les n°4 reçoivent le régulateur de vitesse adaptatif, la caméra de recul, les jantes de 19’’, le Air Quality System et les vitres latérales avant feuilletées. Affichée à 46 990 €, la Pallas est ainsi éligible au Coup de pouce CEE.
La série spéciale Jules Verne impose un supplément de 2 200 €. C’est la somme dont il faut s’acquitter pour disposer d’une présentation spécifique, de la clé mains libres, du dispositif multimédia DS Iris System et des sièges électriques.
2 100 € de plus et la version la mieux équipée, l’Étoile – Alcantara, s’offre à vous avec ses habillages spécifiques en… Alcantara, son chargeur de smartphone à induction, ses projecteurs DS Matrix LED Vision et ses vitres arrière surteintées.
Equipements et options
Version : 213 E-TENSE ETOILE - ALCANTARA 58.3 KWH
Equipements de sécurité
Fixations ISOFIX aux places latérales AR
Airbags frontaux (passager déconnectable), latéraux AV, rideaux aux places AV/AR et central
Allumage automatique des feux
Contrôle dynamique de stabilité (ESP) avec antipatinage des roues (ASR)
Prédisposition pour roue de secours galette
ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF) et Aide au Freinage d'Urgence (AFU)
Alerte de franchissement involontaire de ligne
Feux AR Full LED effet 3D avec traitement écailles
SOS & Assistance
Accès et Démarrage mains libres Proximity
Contrôle de la traction (TCS)
Equipements de confort
Volant réglable en hauteur et profondeur
Radio numérique terrestre (DAB)
Lunette AR chauffante
Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre
Coques de rétroviseurs extérieurs noir brillant
Palettes au volant
Eclairage de boîte à gants, d'accoudoir central AV et de coffre à LED
Banquette AR 2/3 - 1/3 avec 3 appuie-tête
Banquette AR avec trappe à skis
Frein de stationnement électrique automatique
Essuie-vitre AV à déclenchement et cadencement automatiques
Aide au stationnement AV et AR et Caméra de recul
Accoudoir central AR avec trappe à ski et 2 porte-gobelets
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables électriquement
Essuie-vitre AR
Limiteur / Régulateur de vitesse
Régulateur de vitesse adaptatif et Pack Détection trafic AR
Accoudoir central AV
Climatisation automatique bizone
Console centrale avec rangement fermé
Lève-vitres AV et AR électriques, séquentiels et antipincement
Sièges AV avec mousse haute densité
Vitres AR et lunette AR surteintées
Ecran tactile capacitif 10" HD
Direction assistée
Verrouillage centralisée
Vitres latérales AV et AR feuilletées acoustiques
Lecheurs de vitres latérales Noir brillant avec coulisses chromés
Pack sièges électriques
Esthétique / Carrosserie
Jantes alliage 19" ZURICH
Autres équipements
Pédalier en aluminium
Condamnation automatique des portes et du coffre en roulant
Adaptive Cruise Control Stop & Go
Freinage multi-collision
Reconnaissance étendue des panneaux de circulation
Kit anti-crevaison
Surtapis AV/AR
Vérins d'ouverture et de maintien du capot moteur
Détection de sous-gonflage
Centre de roue Noir
DS Wings noir brillant
Avertisseur de risque de collision
Surveillance d'angles morts longue distance
Projecteurs à LED
Cabochons d'écrous de roue noir brillant
Freinage d'urgence automatique piloté par caméra et radar
Pare-brise teinté acoustique
Grille de calandre noir brillant avec pampilles chromées
Eclairage de cave à pieds à LED
Chargeur embarqué triphasé de 11 kW
DS AIR (Aérateurs centraux invisibles avec sabre chrome)
Jonc de volet chromé
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie occultables éclairés à LED
Prises 12 V
Prises USB
Capot actif
Poignées extérieures affleurantes chromées
Clean Cabin avec Air Quality System
Préconditionnement thermique de l'habitacle programmable par smartphone
Anneaux d'arrimage dans le coffre (x4)
DS MATRIX LED VISION
Sécurité Enfants
Plafonnier I-Dome tactile
Enjoliveurs de bas de porte noirs avec insert chromé
Monogramme DS chromé sur l'enjoliveur de custode latéral
Eclairage d'ambiance à LED
Antenne "aileron de requin"
Chargeur sans fil pour smartphone
DS IRIS SYSTEM
Mirror Screen sans fil via Wifi
Intérieur Alcantara Noir
Câble de recharge mode 3 (32 A)
Seuil de portes AV
Badge de capot ETOILE
Pack Connect PLUS pour 3 ans
Contrôle de la presion des pneus
Boîte à gants floquée du logo "Etoile"
Boîte de vitesse automatique 1 vitesse
Combiné numérique 10"
DS E-TOGGLE
Pare-chocs avec sabots AV et AR en aluminium
Teinte Caisse metalisée
Options disponibles
-
Hayon motorisé avec accès bras chargés:
550 €
-
Toit ouvrant électrique:
1100 €
-
Pompe à chaleur:
700 €
-
Teinte Caisse metallisée:
990 €
-
Toit Noir Perla Nera:
400 €
-
Teinte Caisse metalisée:
1200 €
-
Teinte Caisse metallisée:
1100 €
