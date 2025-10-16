Aucune autre berline compacte premium ne proposant de version 100 % électriques, la n°4 doit être comparée à des modèles généralistes tels que la Renault Mégane E-Tech, la Peugeot E-308 ou encore la Volkswagen ID.3. La DS se révèle alors, ce n’est pas une surprise, moins attractive en matière de rapport prix/équipement. Mais, au vu de sa qualité de fabrication supérieure et de la disponibilité de certains équipements, le surcoût apparaît des plus limités.

À retenir : quelques rides qui ne remettent pas en cause son intérêt

De manière globale, cette DS a bien traversé les années. Ses prestations sont toujours à la page, jusqu’à ce que l’on évoque son couple moteur/batterie. Le premier n’a rien à se reprocher car sa puissance est déjà largement suffisante. En revanche, la seconde ne permet pas à cette DS de gagner ses galons de routière. Mais puisque la grille tarifaire reste attractive, ceux qui effectuent peu de longs trajets auraient tort de ne pas s’intéresser à la plus chic des compactes françaises.

Caradisiac a aimé :

La motorisation électrique qui se marie bien au caractère général de la voiture

Des suspensions prévenantes

Des tarifs pas si élevés pour une marque premium

Une présentation intérieure qui marie originalité et qualité

Caradisiac n’a pas aimé :

L’autonomie trop limitée pour les gros rouleurs

L’habitabilité aux places arrière et le coffre insuffisants

Une arrivée tardive dans le cycle de vie