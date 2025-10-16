Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Ds N°4

Essai

Prendre le volant de la DS n°4 E-Tense est-il une expérience intense ?

Dans Nouveautés / Restyling

Cedric Morancais

12  

3. Notre avis sur DS n°4 E-Tense

 

Prendre le volant de la DS n°4 E-Tense est-il une expérience intense ?

Aucune autre berline compacte premium ne proposant de version 100 % électriques, la n°4 doit être comparée à des modèles généralistes tels que la Renault Mégane E-Tech, la Peugeot E-308 ou encore la Volkswagen ID.3. La DS se révèle alors, ce n’est pas une surprise, moins attractive en matière de rapport prix/équipement. Mais, au vu de sa qualité de fabrication supérieure et de la disponibilité de certains équipements, le surcoût apparaît des plus limités.

À retenir : quelques rides qui ne remettent pas en cause son intérêt

De manière globale, cette DS a bien traversé les années. Ses prestations sont toujours à la page, jusqu’à ce que l’on évoque son couple moteur/batterie. Le premier n’a rien à se reprocher car sa puissance est déjà largement suffisante. En revanche, la seconde ne permet pas à cette DS de gagner ses galons de routière. Mais puisque la grille tarifaire reste attractive, ceux qui effectuent peu de longs trajets auraient tort de ne pas s’intéresser à la plus chic des compactes françaises.

Caradisiac a aimé :

  • La motorisation électrique qui se marie bien au caractère général de la voiture

  • Des suspensions prévenantes

  • Des tarifs pas si élevés pour une marque premium

  • Une présentation intérieure qui marie originalité et qualité

Caradisiac n’a pas aimé :

  • L’autonomie trop limitée pour les gros rouleurs

  • L’habitabilité aux places arrière et le coffre insuffisants

  • Une arrivée tardive dans le cycle de vie

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
213 E-TENSE ETOILE - ALCANTARA 58.3 KWH 0 (wltp) 51 290 €  €
213 E-TENSE JULES VERNE 58.3 KWH 0 (wltp) 49 190 €  €
213 E-TENSE PALLAS 58.3 KWH 0 (wltp) 46 990 €  €
Page précédente
Page suivante

Photos (44)

Voir tout

Sommaire

Lire aussi

12  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Ds N°4

Ds N°4

SPONSORISE

Essais Moyenne Berline

Voir tous les essais Moyenne Berline

Fiches fiabilité Moyenne Berline

Voir toutes les fiches fiabilité Moyenne Berline

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité