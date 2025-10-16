3. Notre avis sur DS n°4 E-Tense
Aucune autre berline compacte premium ne proposant de version 100 % électriques, la n°4 doit être comparée à des modèles généralistes tels que la Renault Mégane E-Tech, la Peugeot E-308 ou encore la Volkswagen ID.3. La DS se révèle alors, ce n’est pas une surprise, moins attractive en matière de rapport prix/équipement. Mais, au vu de sa qualité de fabrication supérieure et de la disponibilité de certains équipements, le surcoût apparaît des plus limités.
À retenir : quelques rides qui ne remettent pas en cause son intérêt
De manière globale, cette DS a bien traversé les années. Ses prestations sont toujours à la page, jusqu’à ce que l’on évoque son couple moteur/batterie. Le premier n’a rien à se reprocher car sa puissance est déjà largement suffisante. En revanche, la seconde ne permet pas à cette DS de gagner ses galons de routière. Mais puisque la grille tarifaire reste attractive, ceux qui effectuent peu de longs trajets auraient tort de ne pas s’intéresser à la plus chic des compactes françaises.
Caradisiac a aimé :
-
La motorisation électrique qui se marie bien au caractère général de la voiture
-
Des suspensions prévenantes
-
Des tarifs pas si élevés pour une marque premium
-
Une présentation intérieure qui marie originalité et qualité
Caradisiac n’a pas aimé :
-
L’autonomie trop limitée pour les gros rouleurs
-
L’habitabilité aux places arrière et le coffre insuffisants
-
Une arrivée tardive dans le cycle de vie
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|213 E-TENSE ETOILE - ALCANTARA 58.3 KWH
|0 (wltp)
|51 290 €
|€
|213 E-TENSE JULES VERNE 58.3 KWH
|0 (wltp)
|49 190 €
|€
|213 E-TENSE PALLAS 58.3 KWH
|0 (wltp)
|46 990 €
|€
