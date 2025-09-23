La DS N°4 fait son numéro au Salon de Lyon

L’arrivée de N°4 devrait permettre au constructeur Français de retrouver des couleurs. Le bureau de style a opéré un restylage dans la lignée de la prochaine N°8, qui elle se veut bien plus ostentatoire. D’ailleurs, la compacte en reprend la nomenclature et s’appelle désormais N°4.

Les principaux changements concernent la face avant et notamment le regard. Le faisceau lumineux s’étire depuis les extrémités du bouclier pour converger vers le logo DS illuminé. Le capot également nouveau a été modifié pour recouvrir la partie supérieure de cette nouvelle calandre. Une calandre noire teintée.

Les barrettes verticales sont recouvertes de métal. Elles sont traversées dans la longueur par un bandeau LED qui croise le logo, également lumineux. Cette nouvelle face avant avec cette signature lumineuse s'appliquera sur toute la gamme. Les versions les plus huppées profiteront de projecteurs Matrix LED et directionnels. Les feux arrière intègrent un nouveau masque et sont reliés par un bandeau noir brillant. Au-dessous le lettrage Ds Automobiles apparaît.

A bord, les changements sont moins importants. Face au conducteur, DS a implanté un combiné d’instrumentation plus grand (10,25’’) avec toujours en complément un affichage tête haute. Au centre de la planche de bord, l’écran de 10’’ intègre des fonctionnalités comme la navigation connectée, la reconnaissance vocale avec ChatGPT et un planificateur d’itinéraires pour les versions électriques assez évolué. Ces services connectés sont offerts pour une durée de 3 ans et passent ensuite à 12 €/mois.

Jugé compliqué à utiliser par les clients, l'écran tactile du bas a disparu. Il est remplacé par un support qui peut au mieux contenir des pièces de monnaie. On note la disparition du petit écran tactile placé au pied de la console centrale. "Les clients ne comprenaient pas vraiment son intérêt. On les a écoutés et on a regroupé toutes les fonctionnalités dans l'écran central", explique Thierry Metroz, le patron du design. En lieu et place de cet écran on retrouve un curieux support qui n'a aucune utilité car on ne peut même pas y placer un téléphone.

La présentation qui est un point fort de la marque reste de haute volée avec des matériaux et des assemblages soignés à l’image de la sellerie cuir façon bracelet de montre, des inserts en guillochage et du point perle. Comme ses concurrentes allemandes, elle conserve un faible espace aux places arrière ainsi qu’un faible volume de coffre.

39 000€, voilà donc le prix de base de la DS N°4 dans sa version essence à hybridation légère de 145 chevaux (anciennement 136 chevaux selon une mesure différente) en finition Pallas.

La DS N°4 E-Tense électrique, elle, démarre à 46 990€ dans la même finition Pallas avec son moteur de 213 chevaux et ses batteries d’une capacité de 58,3 kWh (autonomie maximale WLTP de 450 kilomètres). L’addition peut grimper jusqu’à 51 290€ en finition Etoile Alcantara avec cette même motorisation électrique.

L'électrique arrive, le diesel reste

La compacte premium Française met à jour son catalogue de motorisations tout en conservant une offre disel, composée du Bluehdi 130. Ce dernier sera disponible dans les mois à venir.