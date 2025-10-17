Le nouvel Alfa Romeo Tonale restylé abandonne une petite tradition

Le Tonale positionnait pour la première fois Alfa Romeo sur le terrain des SUV compacts premium face au BMW X1, au Mercedes GLA et à l’Audi Q3. Ses volumes de vente n’ont pas atteint les objectifs espérés et le récent petit Junior semble plaire davantage à la clientèle mais il va peut-être pouvoir rebondir grâce à son restylage de mi-carrière, qui arrive déjà après seulement trois ans de commercialisation.

Sans surprise, il s’inspire du Junior avec une face avant redessinée qui comprends désormais des petites ouïes autour du « scudetto ». On remarque aussi la plaque d’immatriculation désormais fixée au centre comme sur le Junior et non plus sur l’un des côtés comme c’était le cas sur les Giulia, Stelvio et autres anciens modèles d’Alfa Romeo. Une petite tradition qui se perd, sans doute contrariée par les normes européennes aussi.

A l’intérieur, le Tonale bénéficie d’une console centrale modifiée et d’une nouvelle commande rotative. Les finitions de l’habitacle évoluent aussi, mais visiblement pas son contenu technologique.

Des moteurs qui changent légèrement

Alfa Romeo conserve son offre de motorisations thermiques essence et diesel ainsi que son groupe motopropulseur hybride rechargeable. Le diesel 1,6 litre de 130 chevaux n’évolue pas mais le bloc essence de 1,5 litre à hybridation légère passe de 160 à 175 chevaux. Quant à la version hybride rechargeable, elle voit sa puissance baisser à 270 chevaux au lieu de 280 chevaux.

Reste à connaître les prix français et les malus qui toucheront ce Tonale restylé, dont la commercialisation chez nous arrivera probablement d’ici la toute fin de l’année 2025. Rappelons que le modèle actuel démarre à 42 500€ avec le moteur diesel de 130 chevaux.