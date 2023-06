SUV Alfa Romeo Tonale : lequel choisir ?

C’est la base du Jeep Compas qui sert de plateforme technique au SUV Alfa Romeo Tonale, et pourtant il n’y a aucun point commun entre le SUV transalpin et le SUV américain. Il s’agit d’une prouesse de la part de l’équipe de designers qui a réussi à donner une allure totalement différente à l'Alfa Tonale qui affiche de belles lignes latines avec des éléments tendus et des galbes sensuels. Une calandre en forme de feuille de trèfle et des projecteurs très fins renforcent l'originalité de ce modèle.

Il s’agit d’un modèle compact qui mesure 4,56 m de long et dispose d’une habitabilité dans la moyenne du marché aux places arrière, mais il faudra faire avec le tunnel de servitude imposant pour ce qui concerne le passager qui occupera la place centrale de la banquette. Le coffre quant à lui affiche une belle capacité de 500 litres avec un plancher modulable. À bord, on a droit à un intérieur chic et bien fini avec des matériaux de qualité, comme de l’Alcantara ou du cuir. Face à lui le conducteur a droit à une instrumentation numérique de 12,3 pouces et au centre de la planche de bord un écran tactile de 10,2 pouces sert à certaines commandes et à l'infodivertissement. On a la possibilité (en fonction de la finition choisie) de bénéficier d’équipements haut de gamme comme la conduite semi-autonome de niveau 2, les projecteurs avant à technologie Matrix, le hayon électrique mains libres, la suspension pilotée, etc.

Sous le capot de ce modèle à deux roues avant motrices, il y a le choix entre deux motorisations essence microhybridées (MHEV) de 130 et 160 ch, un moteur diesel de 130 ch ou encore une motorisation hybride rechargeable de 280 ch avec dans ce cas une transmission intégrale (e-Q4) puisque le moteur électrique entraîne les roues arrière. Sur route, malgré le châssis provenant de chez Jeep on retrouve la patte Alfa Romeo, avec un véhicule bien équilibré, une direction précise (même si le ressenti paraît artificiel lorsque l’on découvre l’auto), une conduite dynamique avec un amortissement ferme qui réduit le roulis sans trop maltraiter le confort. Sur le plan du comportement, le Tonale est un cran au-dessus du Jeep Compass.

Nouveau SUV compact, l’Alfa Romeo Tonale doit faire face à une rude concurrence composée des SUV premium allemands (Audi Q3, BMW X1 et Mercedes GLA), mais aussi des SUV des constructeurs généralistes comme le Peugeot 3008, le Renault Austral, le Volkswagen Tiguan… Pour lutter efficacement contre ses rivaux, le SUV Alfa Romeo Tonale peut mettre en avant, son style très élégant, une vraie personnalité, un bon rapport comportement/confort, une présentation intérieure valorisante et un rapport qualité/prix correct.

Le SUV Alfa Romeo Tonale en dix points