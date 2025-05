Un rappel lié à la sécurité mis en place chez Alfa Romeo

Si, ces dernières années, Alfa Romeo a surtout fait parler d’elle grâce à la sortie de modèles plus abordables et plus en phase avec la demande du marché (comprenez par là des SUV de taille modérée), le constructeur italien propose toujours deux modèles haut de gamme : la berline Giulia et le SUV familial Stelvio.

Très proches techniquement, ces deux autos, qui affichent désormais un âge avancé (la première va souffler sa dixième bougie et le deuxième a 8 ans), partagent ainsi nombre de leurs qualités… mais aussi la quasi-totalité de leurs problèmes. C’est ce qui se passe actuellement au travers du rappel qui porte le matricule interne 6962.

Arrêt non garanti

Sur une partie des exemplaires fabriqués entre le 15 avril 2019 et le 14 juillet 2020, la marque a, en effet, constaté que le boîtier du système de freinage pouvait avoir été mal monté. Un défaut qui pourrait avoir une incidence négative que la capacité d’arrêt de ces autos.

Manque de précisions

Alfa Romeo ne nous a pas, à l’heure où nous écrivons ces lignes, apporté davantage de précisions sur ce rappel qui pourrait toucher plusieurs centaines de véhicules en France. La marque s’est toutefois vue contrainte, par les autorités européennes, de communiquer les types CE des autos possiblement incriminées. Il s’agit, concernant la Giulia, des modèles homologués dans les séries e3*2007/46*0382* suivi de 03, 06, 09, 09, 11, 14, 15, 16, 17, 18 ou 19. Pour le Stelvio sont concernés les types CE e3*2007/46*0435 suivis de 01, 03, 05, 09, 11, 12 ou 13.