En Chine, la nouvelle marque Polestar n’intéresse plus personne

A l’origine, Polestar était le nom d’un préparateur fidèle à la marque Volvo qui retouchait certains de ses véhicules. C’est devenu celui d’une véritable marque à part entière, séparée de Volvo depuis la fin de la dernière décennie.

Polestar a vocation à vendre des voitures électriques à la fois plus sportives et luxueuses que celles de Volvo, mais basées sur une technologie similaire (qu’on retrouve aussi à différents niveaux chez les autres marques du groupe Geely comme Zeekr, Lotus et même Smart).

En Chine, ça coince

Polestar prévoyait initialement de se développer partout dans le monde, y compris sur le marché domestique du groupe Geely (où ses autos sont d’ailleurs construites). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la stratégie du jeune constructeur automobile n’a pas fonctionné en Chine. Après avoir écoulé seulement 2 048 voitures neuves en 2021, 1 717 véhicules en 2022, 1 100 autos en 2023 et 3 120 modèles en 2024, Polestar revendique seulement 69 voitures neuves vendues sur le premier semestre 2025 en Chine comme le rapportent les journalistes de CarNewsChina.

Le constructeur vient de fermer son tout dernier point de vente dans le pays, misant désormais sur la vente directe sur internet en Chine. Même si le comportement des clients n’est pas le même là-bas par rapport à ceux du Vieux continent, il n’est pas certain du tout que Polestar puisse rebondir de cette façon sur ce marché à la concurrence extrêmement agressive.

Bon courage en Europe !

Polestar voulait aussi vendre ses voitures aux Etats-Unis mais compte tenu de la politique actuelle de l’administration Trump et des tensions entre cette dernière et celle la Chine, il y a peu d’espoir pour l’instant à ce niveau-là à moins d’installer des usines en Amérique. Il ne reste donc plus que la région Europe (et la zone du Moyen-Orient ainsi que de l’Asie) pour Polestar. Elle peut désormais compter sur une gamme de modèles assez vaste (de la berline 2 jusqu’à la grande limousine 5 en passant par le 4 et le 3) mais pour l’instant, les volumes restent assez faibles en Europe.