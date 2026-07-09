Des splendeurs et des youngtimers au premier concours d’élégance de Mulhouse
Le musée de Mulhouse a vu se dérouler son premier concours d’élégance les 27 et 28 juin derniers. Comme prévu, des autos exceptionnelles d’avant-guerre et des hypercars ont attiré les regards, mais le public a pu aussi admirer des voitures populaires : bel éclectisme!
Chaleur de plomb à Mulhouse, où les belles d’acier ont tout de même paradé au premier Concours d’Elégance International Schlumpf. Tenu, comme son nom le laisse supposer, dans le domaine de la Cité de l’Automobile, il s’est déroulé sur deux jours, les 27 et 28 juin derniers, à l’occasion du centenaire de la Bugatti Royale.
Caradisiac en était partenaire, et votre serviteur, pourtant usé par son grand âge et une semaine de canicule, s’y est rendu afin de bien profiter des derniers jours de températures extrêmes qui ont assommé la France, ce, alors même que l’air redevenait respirable en Région Parisienne. Gorgé de litres d’eau d’un côté, et d’une passion frôlant la psychopathologie de l’autre, j’ai réussi à ne pas partir en fumée durant ces deux jours.
Le public ? Aussi. Il est venu plus nombreux qu’espéré. Bonne surprise, l’audience comptait de nombreux jeunes, preuve que l’auto de collection s’adresse à tout le monde, à tous les âges. Le fait qu’au bord du circuit du musée, dans le village automobile, une large place ait été dédiée aux supercars et hypercars modernes explique certainement la belle présence des moins de vingt ans.
En voisin, Bugatti a fourni quelques-uns de ses joyaux modernes, nommés Veyron ou F.K.P Hommage, mais d’autres modèles modernes et néanmoins exceptionnels étaient là. On pense notamment aux Lafitte LM1, Koenigsegg Jesko, Lamborghini Essenza SCV12, Ferrari LaFerrari, et autre Aston Martin Valhalla, excusez du peu ! Oserais-je l’avouer ? Je ne les ai pas toutes reconnues du premier coup, n’étant pas cornaqué par Cédric Pinatel comme lors du dernier salon Rétromobile.
A l’autre extrémité du spectre automobile, je me sentais plus en terrain connu. On pouvait en effet s’ébaubir devant d’autres raretés, comme une Ford Sierra XR4i, une R5 Automatic comme neuve, ou encore une Panhard 24 BT, quelque 120 autos apportées par les clubs étant prévues (un peu moins étaient venues).
Entre les deux, sur la pelouse, de pures splendeurs qu’on a exceptionnellement la possibilité d’approcher s’offraient aux visiteurs, telle une Ferrari 340 Ghia, une Facel Vega HK500, une Alfa Romeo 6C 2300 Aerospider de 1937, une Bentley Airlines Saloon 3,5 l ou encore une Hispano-Suiza H6C équipée pour la chasse au tigre. Ces sculptures roulantes, comme 49 autres véhicules, faisait partie du concours d’élégance, scindé en six catégories, de l’avant 1930 aux autos actuelles.
Le deuxième jour, entre deux incroyables parades de Bugatti Royale, c’est l’Hispano qui a gagné le prix Best of Show, alors que le prix du Musée est allé à une Cord 812. La Facel Vega a remporté le prix d’Elégance, le prix de l’Audace allant à une incroyable Berliet BD 40 CV Grand Sport. En catégorie A, c’est une Peugeot 205 Turbo 16 qui a été distinguée, en catégorie B une Ferrari 250 Lusso, en catégorie C une Jaguar SS100, en catégorie D une Bugatti Type 38, et en catégorie E, une Bugatti Veyron Grand Sport.
On appréciera la très belle variété des voitures engagée dans le concours, chapeauté par l’ancien pilote de Formule 1 Thierry Boutsen. Parmi les personnalités du monde de l’automobile ayant fait le déplacement, citons Grégory Galiffi et Matthieu Lamoure d’Artcurial, luttant vaillamment contre la canicule.
Celle-ci n’a pas forcément aidé l’évènement mulhousien à prendre toute son ampleur, la pelouse semblant parfois un peu clairsemée de voitures, mais si la quantité n’impressionnait pas forcément, la qualité, elle, crevait le dôme de chaleur surplombant la région. On pense notamment aux parades, certes des Royale mais aussi du club Bugatti, car enfin, ce n’est pas tous les jours qu’on voit rouler une 55 Roadster Super Sport…
Trois questions à Guillaume Gasser, directeur général du Musée National de l’Automobile de Mulhouse
Qui a eu l’idée du concours d’élégance ?
On a eu l’idée il y a assez longtemps, mais comme les équipes du musée sont assez réduites, il nous fallait le bon partenaire. On a trouvé un organisateur, celui qui nous a aidés pour les voitures du Prince de Monaco et l’exposition de F1. Christophe Gutknecht, Nicolas Regenass, et Bastien Seldran. Christophe Gutknchet est venu nous voir en nous disant que ce serait une bonne idée, on lui a répondu qu’on y avait déjà pensé, mais qu’il y a beaucoup à faire pour que ce soit qualitatif, à l’image du lieu. Là-dessus, il a pris les choses en main et il a monté ça. On a un contrat avec ces organisateurs pour 10 ans.
Combien de temps a pris son organisation ?
On a décidé de mettre en place le concours en septembre 2025 lors du dernier Car&BBQ, à la Villa des Hêtres Pourpres, et tout s’est fait en 9 mois. C’était assez costaud ! Nous avons fourni un appui logistique, mais c’est vraiment leur équipe qui a monté l’événement. Comme nous sommes une association de droit privé, même si les voitures sont classées avec interdiction du Ministère de la Culture de les vendre, on est totalement indépendant pour prendre la décision de ce genre d’événement, c’est pour ça que c’est allé vite.
Etes-vous satisfait du résultat ?
Au départ on visait 3 000 visiteurs, et on a largement dépassé ce nombre. On craignait qu’avec la chaleur, on ne remplirait pas l’objectif, mais les gens se sont déplacés pour la qualité de l’événement. D’habitude, la voiture ancienne attire beaucoup de retraités, mais là, c’est très familial, et les hypercars incroyables, Ferrari ou Koenigsegg ont séduit les jeunes. L’usine Bugatti est aussi venue présenter des modèles, or, c’est une marque que nous aimons beaucoup. L’événement a été qualitatif, avec de très belles installations et de très belles voitures roulant sur l’autodrome. Le clou du spectacle, ça a bien sûr été la parade des trois Royale. On a beaucoup travaillé pour remettre en route l’Esders l’année dernière, dont l’embrayage a posé problème, et la Park Ward il y a quelques semaines. On est très satisfait, au-delà de nos espérances. La première édition du concours d’élégance est donc un succès qui en appelle d’autres.
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