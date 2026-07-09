Chaleur de plomb à Mulhouse, où les belles d’acier ont tout de même paradé au premier Concours d’Elégance International Schlumpf. Tenu, comme son nom le laisse supposer, dans le domaine de la Cité de l’Automobile, il s’est déroulé sur deux jours, les 27 et 28 juin derniers, à l’occasion du centenaire de la Bugatti Royale.

Caradisiac en était partenaire, et votre serviteur, pourtant usé par son grand âge et une semaine de canicule, s’y est rendu afin de bien profiter des derniers jours de températures extrêmes qui ont assommé la France, ce, alors même que l’air redevenait respirable en Région Parisienne. Gorgé de litres d’eau d’un côté, et d’une passion frôlant la psychopathologie de l’autre, j’ai réussi à ne pas partir en fumée durant ces deux jours.

Le public ? Aussi. Il est venu plus nombreux qu’espéré. Bonne surprise, l’audience comptait de nombreux jeunes, preuve que l’auto de collection s’adresse à tout le monde, à tous les âges. Le fait qu’au bord du circuit du musée, dans le village automobile, une large place ait été dédiée aux supercars et hypercars modernes explique certainement la belle présence des moins de vingt ans.

En voisin, Bugatti a fourni quelques-uns de ses joyaux modernes, nommés Veyron ou F.K.P Hommage, mais d’autres modèles modernes et néanmoins exceptionnels étaient là. On pense notamment aux Lafitte LM1, Koenigsegg Jesko, Lamborghini Essenza SCV12, Ferrari LaFerrari, et autre Aston Martin Valhalla, excusez du peu ! Oserais-je l’avouer ? Je ne les ai pas toutes reconnues du premier coup, n’étant pas cornaqué par Cédric Pinatel comme lors du dernier salon Rétromobile.

A l’autre extrémité du spectre automobile, je me sentais plus en terrain connu. On pouvait en effet s’ébaubir devant d’autres raretés, comme une Ford Sierra XR4i, une R5 Automatic comme neuve, ou encore une Panhard 24 BT, quelque 120 autos apportées par les clubs étant prévues (un peu moins étaient venues).

Entre les deux, sur la pelouse, de pures splendeurs qu’on a exceptionnellement la possibilité d’approcher s’offraient aux visiteurs, telle une Ferrari 340 Ghia, une Facel Vega HK500, une Alfa Romeo 6C 2300 Aerospider de 1937, une Bentley Airlines Saloon 3,5 l ou encore une Hispano-Suiza H6C équipée pour la chasse au tigre. Ces sculptures roulantes, comme 49 autres véhicules, faisait partie du concours d’élégance, scindé en six catégories, de l’avant 1930 aux autos actuelles.

Le deuxième jour, entre deux incroyables parades de Bugatti Royale, c’est l’Hispano qui a gagné le prix Best of Show, alors que le prix du Musée est allé à une Cord 812. La Facel Vega a remporté le prix d’Elégance, le prix de l’Audace allant à une incroyable Berliet BD 40 CV Grand Sport. En catégorie A, c’est une Peugeot 205 Turbo 16 qui a été distinguée, en catégorie B une Ferrari 250 Lusso, en catégorie C une Jaguar SS100, en catégorie D une Bugatti Type 38, et en catégorie E, une Bugatti Veyron Grand Sport.

On appréciera la très belle variété des voitures engagée dans le concours, chapeauté par l’ancien pilote de Formule 1 Thierry Boutsen. Parmi les personnalités du monde de l’automobile ayant fait le déplacement, citons Grégory Galiffi et Matthieu Lamoure d’Artcurial, luttant vaillamment contre la canicule.

Celle-ci n’a pas forcément aidé l’évènement mulhousien à prendre toute son ampleur, la pelouse semblant parfois un peu clairsemée de voitures, mais si la quantité n’impressionnait pas forcément, la qualité, elle, crevait le dôme de chaleur surplombant la région. On pense notamment aux parades, certes des Royale mais aussi du club Bugatti, car enfin, ce n’est pas tous les jours qu’on voit rouler une 55 Roadster Super Sport…