Jouer au golf avec des clubs Bugatti à plus de 60 000 euros, c’est désormais possible

Après les montres, les trottinettes et les parfums, Bugatti s’attaque désormais au golf. La marque de Molsheim s’est associée au spécialiste japonais Honma pour créer une gamme de clubs dont les tarifs feraient presque passer une hypercar pour un achat raisonnable.

La pièce maîtresse de la collection est un putter inspiré de la poupe de la Bugatti Tourbillon. Sa tête usinée, son grip spécifique et ses détails rappelant les compteurs de la marque en font davantage un objet à collectionner qu’un simple accessoire destiné à finir dans un bunker. Son prix ? Environ 2 800 € en version 4 étoiles et jusqu’à 8 400 € en déclinaison 5 étoiles.

La gamme comprend aussi des fers, bois et drivers regroupés dans les collections Beres Super Premium et Tour World Premium. Les modèles les plus exclusifs adoptent une finition bleu glacier évoquant les célèbres livrées bicolores de Bugatti. La version 5 étoiles sera limitée à seulement 20 exemplaires dans le monde.

Un coffret hors de prix

Mais le plus impressionnant reste le tarif du coffret ultime : près de 63 000 €. À ce niveau-là, rater un putt devient probablement une expérience particulièrement exclusive.