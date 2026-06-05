Et maintenant, voici la télé pliable Bugatti rappelant furieusement celle de Porsche Design

Porsche Design n'est plus la seule marque en lien avec l'automobile à proposer une télé pliable en guise d'accessoire. Car oui, Bugatti appose à son tour son nom sur l’impressionnante télévision pliable développée par C Seed. Le spécialiste autrichien reprend sa recette déjà connue en l’habillant cette fois de références esthétiques inspirées de la nouvelle hypercar Bugatti Tourbillon.

Le N1 se présente comme un meuble sculptural haut de gamme lorsqu’il est éteint. En 45 secondes, il se transforme pourtant en un gigantesque écran MicroLED 4K de 110 ou 137 pouces grâce à un mécanisme de déploiement particulièrement sophistiqué. Une fois déployé, l’ensemble peut même pivoter jusqu’à 180 degrés pour s’orienter vers différentes zones du salon. Bugatti explique avoir voulu éviter la présence permanente d’un immense rectangle noir dans une pièce de vie. L’écran disparaît donc entièrement dans son meuble lorsqu’il n’est pas utilisé à la manière d’une œuvre d'art.

Toujours hors de prix

Sous cette présentation théâtrale se cache une technologie de pointe : dalle MicroLED 4K compatible HDR10 + (à vos souhaits), système de calibration limitant la visibilité des jonctions entre les panneaux, éléments en fibre de carbone et installation audio Wisdom Audio intégrée. Aucun prix n’a été communiqué. Sachant que la précédente télévision C Seed commercialisée sous la bannière Porsche Design flirtait avec les 400 000 €, cette déclinaison Bugatti ne devrait pas être plus accessible.