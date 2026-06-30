On peut dire qu’on fait partie de l’élite lorsqu’on se retrouve en position de pouvoir commander une Bugatti neuve : avec un prix de base situé au-dessus des trois millions d’euros, la Chiron en toute fin de carrière s’imposait comme l’une des automobiles les plus chères et rares de la planète.

Mais même à ce niveau, il y a plusieurs strates parmi les clients de la marque de Molsheim. Le premier, c’est celui de la « simple » commande d’un véhicule neuf de la gamme, avec la possibilité d’y ajouter plusieurs centaines de milliers d’euros d’options (en moyenne). La seconde, c’est le programme « Bugatti Sur mesure », permettant d’aller plus loin dans la personnalisation de sa voiture. La troisième, enfin, c’est le programme « Solitaire » qui va jusqu’à concevoir une voiture à la carrosserie unique, spécifiquement développée sur la base d’éléments techniques différents de ceux des autres modèles de Bugatti. Les FKP Hommage et Brouillard ont été conçues via ce programme demandant d’ajouter beaucoup de millions d’euros en plus.

La Mistral Blanc Eternel est une « Sur Mesure »

La Bugatti Mistral Blanc Eternel que vous pouvez observer dans ces images n’appartient pas au programme Solitaire. Elle se glisse dans la catégorie des « Sur Mesure », en reprenant l’esprit des modèles un peu spéciaux conçus à l’époque de la Veyron comme la Fbg par Hermès ou la Pur Sang.

Elle s’inspire plus exactement de la Veyron Grand Sport l’Or Blanc, avec une carrosserie peine à la main avec de la porcelaine. Elle revendique d’ailleurs une filiation totale avec cette dernière, puisqu’elle a été confectionnée en collaboration avec la Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin exactement comme la Veyron Grand Sport L’Or Blanc il y a quinze ans. Notons que le style de cette carrosserie a évolué dans le détail par rapport à celle de la Veyron L’Or Blanc, avec un schéma de bandes différentes au rendu moins artistique.

Le W16, c’est fini

Rappelons que Bugatti a retiré la Chiron du catalogue et livre actuellement les tou derniers exemplaires du roadster Mistral, reprenant son châssis et sa motorisation. Le W16 quadriturbo apparu avec la Veyron en 2005 va donc définitivement s’éteindre, laissant la place au nouveau V16 atmosphérique hybride de la Tourbillon qui doit prendre le relais dès la fin de cette année.

Le propriétaire de cette Mistral Blanc Eternel, en tout cas, a probablement déboursé largement plus de cinq millions d’euros pour obtenir sa voiture. Elle développe 1 600 chevaux, comme les autres Mistral (mais aussi la Chiron Super Sport et la Centodieci).