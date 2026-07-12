Zlatan et Thierry Henry sont dans une Ferrari pour la coupe du monde de football 2026

La coupe du monde de football 2026 a révélé un nouveau duo : celui formé par Thierry Henry et Zlatan Ibrahimovic à la télévision américaine Fox Sports, dont les joutes verbales et autres prises de position amusent tout le monde depuis le début du tournoi.

Les deux anciens joueurs de football internationaux étaient hier à Miami où se jouait le quart de finale entre l’Angleterre et la Norvège, finalement remporté par les joueurs de la Perfide Albion. Et à cette occasion, « Zlatan » s’est imaginé dans une célèbre série incontournable de l’univers de Miami et des années 80…

Zlatan et Thierry Henry en Ferrari noire

Comme vous pouvez le voir dans le clip visible ci-dessous, « Zlatan » s’est amusé à créer une petite vidéo réalisée via l’intelligence artificielle. L’idée ? Se voir en Crocket et Tubbs, les deux flics de la série Miami Vice (joués à l’origine par Don Johnson et Philip Michael Thomas).

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Tout y passe : les lumières flashy, les tenues incontournables des années 80, les cocotiers, le coucher de soleil et arrière-plan et… une Ferrari noire dans laquelle les deux amis se baladent au bord de l’océan.

La voiture est fausse, évidemment

Comme il s’agit d’une séquence totalement imaginée par l’intelligence artificielle, la Ferrari n’a rien de réaliste : même si elle ressemble de loin à une Testarossa, la forme de son arrière et des détails de la face avant ne collent pas avec ceux de la vraie voiture.

La série était de toute façon connue pour utiliser une fausse Ferrari Daytona cabriolet noire, jouée par une Corvette modifiée, donc cela respecte d’une certaine façon la trame du Miami Vice originel ! Rappelons que dans un second temps, la Daytona noire avait été remplacée par une vraie Ferrari Testarossa blanche.