Max Verstappen n’abandonne jamais, même lorsqu’il n’a pas la meilleure voiture du plateau. Mais justement, même lui commence à trouver le temps long en ce début de saison où la Red Bull reste très loin de pouvoir rivaliser avec les Mercedes et les Ferrari à la régulière.

Il vient une nouvelle fois d’abandonner lors du Grand Prix du Royaume-Uni à la suite d’un problème mécanique sur sa monoplace, qui l’a envoyé dans le mur à la fin de la course. Au championnat 2026 des pilotes, il est déjà rejeté à plus de 100 points du jeune leader Kimi Antonelli. Et contractuellement, il pourra partir de Red Bull d’ici l’automne si Red Bull continue sur cette lancée.

Chez Red Bull, certains voudraient qu’il parte

Mais compte tenu de l’importance de Max Verstappen chez Red Bull actuellement, lui qui a remporté tous les titres pilotes acquis depuis 2021 et contribué en grande partie aux trois titres constructeurs remportés sur cette même période, son écurie ne peut plus se permettre de rester dans l’incertitude.

Voilà pourquoi, comme le rapportent notamment les spécialistes de Nextgen-Auto, certains des dirigeants de Red Bull commencent à préparer son départ. Mark Mateschitz, l’héritier de Dietrich, aurait proposé de le remplacer. Oliver Mintzlaff, le PDG de l’entité « Corporate Projects and New Investments de Red Bull », essaierait lui au contraire de tout faire pour le convaincre de rester.

Verstappen chez McLaren ?

Il se trouve que Max Verstappen, d’après des rumeurs relayées par exemple par F1i, serait très proche de signer chez McLaren dès la saison 2027 (à condition que les résultats de Red Bull restent à ce niveau d’ici la fin de l’été).

Selon ce scénario, il prendrait la place du jeune Oscar Piastri, lui-même pressenti pour rejoindre une autre écurie l’année prochaine. Red Bull à la place de Max Verstappen, hypothèse la plus probable selon ces bruits de couloir ? Mercedes pour reprendre le baquet de George Russell si ce dernier partait finalement après son duel difficile contre Kimi Antonelli ?

On parle en tout cas potentiellement d’un des plus gros transferts de l’histoire de la Formule 1 récente, après celui de Lewis Hamilton qui a annoncé en 2023 son arrivée chez Ferrari à partir de 2025.