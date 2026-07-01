Voilà donc pourquoi Ferrari avait ressorti son « monstre » à trois places. On en parlait il y a quelques jours, après l’étonnante vision d’une Formule 1 spéciale de Ferrari filmée sur la piste de Fiorano avec Lewis Hamilton au volant.

Il s’agit d’une Ferrari F2002, la monoplace utilisée par la Scuderia en Formule 1 cette année-là, transformée pour embarquer deux passagers de chaque côté du pilote. Elle avait été conçue à la fin des années 2000 et utilisée pour faire rouler en passager des invités de la marque triés sur le volet, installés aux côtés des vrais pilotes de l’écurie (Kimi Raikkonen et Fernando Alonso à cette époque).

Les frères Hamilton côte à côte en Formule 1

On pensait que cette voiture avait été ressortie pour faire rouler de chanceux clients de Ferrari. Mais non, voilà pourquoi la Scuderia a refait rouler l’auto : rien que pour faire plaisir à Nicolas Hamilton, le frère cadet de Lewis. Comme son septuple champion du monde de frère, il rêvait lui aussi de devenir pilote de course. Son handicap (une paralysie cérébrale) ne lui a jamais permis d’atteindre le niveau de son frère, mais il s’est tout de même battu en piste avec détermination au volant de machines de super tourisme (Renault Clio Cup, Seat Super Copa, auto de la catégorie TCR…).

Pour Nicolas Hamilton, c’était donc enfin l’occasion de ressentir ce que vit un pilote de Formule 1 : la F2002 en question possède un V10 de 800 chevaux identique à ceux qu’on trouvait sur les F1 de l’époque, avec les hurlements caractéristiques de ces blocs atmosphériques et des performances à peine atténuées par le châssis alourdi et élargi.

On imagine que l’émotion était intense, et qu’il s’agissait là d’une demande spéciale de Lewis Hamilton pour son frère. Pour ces deux Britanniques qui viennent d’une famille modeste et rêvent de pilotage depuis leur tendre enfance, se retrouver côte à côte dans une Formule 1 Ferrari doit représenter quelque chose d’absolument merveilleux rétrospectivement.