Contrôlé à 190 km/h au volant d'une sportive, la note finale risque de faire mal au portefeuille...

Rouler en Ferrari peut faire rêver, à condition de respecter les limitations de vitesse. Le 5 août dernier, un automobiliste s’est fait contrôler à 190 km/h sur l’A31, en Haute-Marne. Alors que la vitesse y est limitée à 130 km/h, près de la commune de Vesvres-sous-Chalancey, les gendarmes ont intercepté ce dernier et lui ont retiré son permis ainsi que sa Ferrari.

À la suite de ce type de contrôle, qui « s’est poursuivi tout le week-end afin d’assurer la sécurité des usagers sur les axes routiers haut-marnais », selon une publication de la gendarmerie de la Haute-Marne sur Facebook, la voiture italienne a bien poursuivi sa route, mais sur une remorque, à destination de la fourrière.

Un grand excès de vitesse peut coûter très cher

Dans le cas présent, l’automobiliste risque de payer le prix fort. En effet, selon le Code de la route, un excès de vitesse supérieur à 50 km/h est considéré comme un délit. Il peut entraîner une peine allant jusqu’à 3 mois d’emprisonnement ainsi qu’une amende pouvant atteindre 3 750 euros.

Mais ce n’est pas tout : six points peuvent être retirés du permis de conduire, qui peut également être suspendu pour une durée maximale de 3 ans, sans aménagement possible en dehors de l’activité professionnelle. Un stage de sensibilisation à la sécurité routière, à la charge de l’automobiliste, peut également être imposé. Il faut alors compter environ 200 euros.

Une confiscation du véhicule peut également avoir lieu. En effet, dans ce type de situation, le juge peut prononcer la confiscation définitive du véhicule si l’automobiliste est reconnu coupable du délit. La confiscation devient obligatoire en cas de récidive.

Par ailleurs, lorsqu’un excès de vitesse de cette ampleur est constaté par les forces de l’ordre, le véhicule peut être placé en fourrière, comme cela a été le cas pour cette Ferrari. Mais là encore, la procédure n’est pas gratuite.

Pour une voiture légère mise en fourrière, il faut compter 127,65 euros pour l’enlèvement, auxquels s’ajoutent 15,20 euros pour les opérations préalables. La facture peut toutefois rapidement grimper si le véhicule n’est pas récupéré peu après son interception. En effet, chaque jour de garde coûte 6,75 euros. De quoi faire rapidement grimper la facture pour le conducteur.