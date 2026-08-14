Saurez-vous reconnaître le modèle qui se cache derrière la Ferrari CZ26 ?

C’est l’échelon le plus haut pour les clients de Ferrari : celui où, à condition de dépenser plusieurs millions d’euros (ou dizaines de millions ?), le constructeur italien vous fabrique une voiture rien que pour vous que personne d’autre n’aura dans le monde.

La série des « One-Off », un exercice désormais pratiqué aussi par Bugatti avec son programme Solitaire, vient d’accoucher d’une nouvelle voiture révélée par Ferrari à l’occasion des festivités de la « Monterey Car Week » en Californie.

Une SF90 Stradale recarrossée

Comme d’habitude avec les autos de ce programme, Ferrari s’est basé sur un modèle de sa gamme pour en changer le design. En l’occurrence, sur une SF90 Stradale coupé : entre le moment où ce projet a été lancé et celui de la présentation officielle de cette CZ26, la marque au cheval cabré a eu le temps de remplacer la Sf90 Stradale par la 849 Testarossa. En raison du temps nécessaire pour mener tout le développement de ces exemplaires spéciaux, il y a très souvent un décalage entre la base utilisée et l’évolution de la gamme de Ferrari.

On reconnait ici la silhouette de la SF90 Stradale, mais avec une face avant totalement différente de ce que Ferrari fait sur ses autos actuelles et une poupe rappelant un peu celle de la 12cilindri dans le détail. On le sait, les designers de la marque se servent souvent de ces exemplaires spéciaux pour explorer de nouveaux concepts stylistiques qui peuvent ensuite se retrouver sur les voitures de la gamme.

Pas de changement mécanique

Côté mécanique, cette CZ26 conserve le groupe motopropulseur de la SF90 Stradale avec le V8 biturbo 4,0 litres mais Ferrari annonce une puissance portée à 797 chevaux pour le bloc thermique (au lieu de 780) et ne précise pas si la puissance maximale cumulée reste à 1 000 chevaux avec les trois moteurs électriques.

On ne connaît pas le prix mais l’auto a probablement coûté plus de 10 millions d’euros à son heureux propriétaire.