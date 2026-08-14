Quelqu’un a osé la réplique de Ferrari 250 GTO sur base de Mazda MX-5

Les répliques de Ferrari 250 GTO peuvent osciller entre l’hommage ultra-poussé, artisanal, noble façon AVD Revival avec sa Ferrari 330 recarrossée à la main au V12 profondément revu pour coller aux performances et à l’ambiance mécanique de la sportive emblématique et entre l’accident industriel avec de simples Pontiac Fiero bricolées. Cette Mazda MX-5 RF de 2017 tente l'exercice avec beaucoup de courage sans même tenter de faire croire qu’elle sort de Maranello.

Réalisée par Modern Custom Classics, cette transformation ne repose pas sur un simple kit. Sa carrosserie en fibre de carbone a été elle aussi façonnée à la main de la proue à la poupe avec des panneaux de portes, ailes et coffre spécifiques. Les proportions de la Mazda restent perceptibles notamment au niveau du pare-brise et du toit, mais les ailes galbées, ouïes latérales, jantes à rayons et feux arrière évoquent tout de même l’Italienne.

Une mécanique ordinaire

Sous cette robe, rien de particulier n’a changé : quatre-cylindres 2.0 Skyactiv-G, boîte manuelle à six rapports, architecture de propulsion à moteur avant et échappement Borla. Détail amusant, le toit rigide escamotable fonctionne toujours tout comme les airbags, l’ABS, la climatisation, la navigation ou la caméra de recul. Une voiture que l’on peut garer au supermarché sans engager trois gardes du corps. Rendez-vous aux enchères par Mecum à Nashville pour découvrir sa valeur au coup du marteau.