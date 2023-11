Il transforme une Ferrari 612 Scaglietti en 250 Testa Rossa moderne

Que l'on soit amateur de tuning ou non, le salon SEMA Show ne laisse pas indifférent avec ses autos plus insolites les unes que les autres. La preuve avec cette Ferrari 612 Scaglietti totalement recarrossée pour incarner une 250 Testa Rossa des années 50, en plus moderne. Pari réussi ? À vous d'en juger.

Comme souvent avec les projets exposés lors de cet événement, les moyens mis en place pour les modifications sont sans limite. Tout est neuf et retravaillé à bord de cette Ferrari désormais nommée par son propriétaire 612TR Teppista. La voiture installée sur le stand Toyo Tires reçoit une calandre ovale, une bulle pour contempler le moteur, un pare-brise minimaliste et des éléments de carrosserie tout en rondeur aux ouvertures semblables à ce qu'avait dessiné Sergio Scaglietti à son époque. La partie la plus moderne concerne l'adoption d'un habitacle bleu et jaune et de nombreuses pièces en carbone à l'image de la lame avant, des bas de caisse, du diffuseur et de l'aileron gigantesque digne d'une voiture de Formula Drift. Enfin, des jantes cinq branches signées HRE complètent l'ensemble.

Les projets de ce type sur base de Ferrari font rarement l'unanimité. L'auto ici signée par le garage S-Klub de Los Angeles préserve néanmoins sa mécanique de 612 Scaglietti à savoir un V12 5,7l atmosphérique de 540 chevaux pour 600 Nm de couple combiné à une boîte F1 six rapports. Une artillerie qui permet dans la GT d'origine d'abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en 4,2 secondes avant d'atteindre une vitesse maximale de 320 km/h.