Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Ferrari 250

Il ne reste que 10 Ferrari 250 LM (sur 34 produites) et l'une d'entre elles est à Retromobile

Dans Salons / Retromobile

Pierre-Olivier Marie , mis à jour

0  

L'un des 10 exemplaires restants de la Ferrari 250 LM, redoutable compétitrice, s'expose à Retromobile.

Il ne reste que 10 Ferrari 250 LM (sur 34 produites) et l'une d'entre elles est à Retromobile

Dessinée par Scaglietti, la 250 LM est censée succéder à la 250 GTO. Mais faute d’une homologation délivrée par la FIA, elle doit s’aligner en catégorie "Prototypes" et doit donc ferrailler avec des monstres tels que la Ford GT40. Elle compense le déficit de puissance de son V12 en position centrale (320 ch à 7 500 tr/mn) par une tenue de route et une agilité exemplaire qui peuvent faire défaut à nombre de ses rivales.

Si seuls 10 exemplaires (sur 32) de la Ferrari 250 LM subsistent, c’est un modèle qui apparaît assez régulièrement à Retromobile. On se souvient notamment qu’en 2023, Artcurial en avait proposé un magnifique exemplaire qui n’avait hélas pas trouvé preneur.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

Cette année, les visiteurs ont le privilège de découvrir la 250 LM châssis numéro 5893 qui a notamment gagné au Mans en 1965, conduite par Masten Gregory et Jochen Rindt pour l’écurie NART (North American Racing Team). Son palmarès sportif est assez éloquent, avec notamment une huitième place au Mans en 1969, ou une septième place aux 24 Heures de Daytona 1970. Surtout, on constate avec plaisir que la voiture n’est pas dans un état parfait, avec notamment des petits éclats de gravier sur son joli capot qui lui confèrent une merveilleuse patine. Assurément l’un des must de votre visite du Hall 7.3.

Il ne reste que 10 Ferrari 250 LM (sur 34 produites) et l'une d'entre elles est à Retromobile

Rétromobile 2026

Informations pratiques

Achetez vos billets pour Rétromobile

Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au Parc des expositions, Porte de Versailles, 75 015 Paris. Le salon se tiendra dans les pavillons 4, 7.1, 7.2, et 7.3.

Tarifs :
Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)
Tarif sur place : 25 €
Avant-première : 60 €
Enfants de moins de 16 ans : 12 €
Enfants de moins de 12 ans : gratuit

Horaires :
Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h
Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30
Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h
Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30
Dimanche 1er février : de 10h à 19h

Toute l’équipe de Caradisiac sera présente pendant l’intégralité du salon dans le Hall 4, n’hésitez pas à venir nous voir !

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Ferrari 250

Ferrari 250

SPONSORISE

Actualité Ferrari

Voir toute l'actu Ferrari

Toute l'actualité

Voir toute l'actu