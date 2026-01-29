Il ne reste que 10 Ferrari 250 LM (sur 34 produites) et l'une d'entre elles est à Retromobile
Pierre-Olivier Marie , mis à jour
L'un des 10 exemplaires restants de la Ferrari 250 LM, redoutable compétitrice, s'expose à Retromobile.
Dessinée par Scaglietti, la 250 LM est censée succéder à la 250 GTO. Mais faute d’une homologation délivrée par la FIA, elle doit s’aligner en catégorie "Prototypes" et doit donc ferrailler avec des monstres tels que la Ford GT40. Elle compense le déficit de puissance de son V12 en position centrale (320 ch à 7 500 tr/mn) par une tenue de route et une agilité exemplaire qui peuvent faire défaut à nombre de ses rivales.
Si seuls 10 exemplaires (sur 32) de la Ferrari 250 LM subsistent, c’est un modèle qui apparaît assez régulièrement à Retromobile. On se souvient notamment qu’en 2023, Artcurial en avait proposé un magnifique exemplaire qui n’avait hélas pas trouvé preneur.
Cette année, les visiteurs ont le privilège de découvrir la 250 LM châssis numéro 5893 qui a notamment gagné au Mans en 1965, conduite par Masten Gregory et Jochen Rindt pour l’écurie NART (North American Racing Team). Son palmarès sportif est assez éloquent, avec notamment une huitième place au Mans en 1969, ou une septième place aux 24 Heures de Daytona 1970. Surtout, on constate avec plaisir que la voiture n’est pas dans un état parfait, avec notamment des petits éclats de gravier sur son joli capot qui lui confèrent une merveilleuse patine. Assurément l’un des must de votre visite du Hall 7.3.
Rétromobile 2026
Informations pratiques
Achetez vos billets pour Rétromobile
Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au Parc des expositions, Porte de Versailles, 75 015 Paris. Le salon se tiendra dans les pavillons 4, 7.1, 7.2, et 7.3.
Tarifs :
Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)
Tarif sur place : 25 €
Avant-première : 60 €
Enfants de moins de 16 ans : 12 €
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Horaires :
Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h
Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30
Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h
Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30
Dimanche 1er février : de 10h à 19h
Toute l’équipe de Caradisiac sera présente pendant l’intégralité du salon dans le Hall 4, n’hésitez pas à venir nous voir !
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération