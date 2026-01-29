Il ne reste que 10 Ferrari 250 LM (sur 34 produites) et l'une d'entre elles est à Retromobile

Dessinée par Scaglietti, la 250 LM est censée succéder à la 250 GTO. Mais faute d’une homologation délivrée par la FIA, elle doit s’aligner en catégorie "Prototypes" et doit donc ferrailler avec des monstres tels que la Ford GT40. Elle compense le déficit de puissance de son V12 en position centrale (320 ch à 7 500 tr/mn) par une tenue de route et une agilité exemplaire qui peuvent faire défaut à nombre de ses rivales.

Si seuls 10 exemplaires (sur 32) de la Ferrari 250 LM subsistent, c’est un modèle qui apparaît assez régulièrement à Retromobile. On se souvient notamment qu’en 2023, Artcurial en avait proposé un magnifique exemplaire qui n’avait hélas pas trouvé preneur.

Cette année, les visiteurs ont le privilège de découvrir la 250 LM châssis numéro 5893 qui a notamment gagné au Mans en 1965, conduite par Masten Gregory et Jochen Rindt pour l’écurie NART (North American Racing Team). Son palmarès sportif est assez éloquent, avec notamment une huitième place au Mans en 1969, ou une septième place aux 24 Heures de Daytona 1970. Surtout, on constate avec plaisir que la voiture n’est pas dans un état parfait, avec notamment des petits éclats de gravier sur son joli capot qui lui confèrent une merveilleuse patine. Assurément l’un des must de votre visite du Hall 7.3.