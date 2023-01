Rétromobile 2023 : Ferrari 250 LM, le clou du spectacle

Plus rare qu’une Ferrari 250 GTO, dernier modèle à avoir remporté les 24 Heures du Mans en 1965, une ligne magnifique, la Ferrari 250 LM mise aux enchères par la maison Artcurial possède les attributs pour affoler les compteurs !

Dévoilée au Salon de Paris en 1963, la 250 LM est une version berlinette de la 250 P qui a déjà remporté plusieurs victoires dont au Mans en 1964. Il s’agit du premier modèle de compétition de la marque a adopté un V12 en position centrale. Il développe 320 ch à 7 500 tr/min et propulse la fine barquette à près de 290 km/h.

Signée par Scaglietti, cette véritable beauté sur roues doit prendre la suite de la 250 GTO. Seulement, n'étant pas homologuée par la FIA, elle doit courir en catégorie « Prototypes » et se mesurer à des autos plus puissantes comme la Fort GT40. Cependant, elle compense son déficit de cheval-vapeur par une très bonne tenue de route et une agilité qui fait défaut à ses concurrentes.

À noter que cette 250 LM aurait dû s’appeler 275 LM puisque Ferrari suit une nomenclature reprenant la cylindrée unitaire. En effet, après l’exemplaire exposé à Paris, les modèles suivants ont reçu un moteur 3,3 l pour tenter de tromper la vigilance des officiels de la FIA. Le but était alors de la faire homologuer en catégorie GT. Pour cela, il aurait fallu produire au minium 100 unités. Seulement 32 modèles verront le jour, et seuls 10 sont toujours présents.

Cette 250 LM présente donc un cocktail explosif, qui pourrait faire grimper les enchères de façon vertigineuse. Il n’est pas exclu que son prix de vente s’approche des 20 millions d’euros. Réponse le 3 février au salon Rétromobile.