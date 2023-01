Rétromobile 2023 - Le catalogue de la vente Artcurial, pour toutes les bourses (ou presque)

Dans deux semaines, le salon Rétromobile 2023 ouvrira ses portes. Ce sera une nouvelle fois l’occasion d’assister à de nombreuses expositions, d’observer des autos de collection de tous les genres mais aussi pourquoi pas d’en acheter une. Artcurial y organisera une grande vente aux enchères avec plus de 220 lots prévus. Cette vente comprend des autos de légende, comme la Ferrari 250 LM ou une Bugatti Atalante, qui pourraient atteindre de nouveaux records de valeur.

Mais le catalogue complet de la vente, désormais consultable en ligne, comprend aussi des autos bien plus abordables et un nombre impressionnant de machines toutes plus étonnantes les unes que les autres. Parmi les nombreux lots proposés, il y a une Citroën BX 4TC qui pourrait dépasser les 100 000€ : elle est estimée entre 80 000 et 120 000€. C'est cher, mais loin du record absolu de la BX 4TC dont un exemplaire de compétition a changé de mains en 2021 au prix de 417 000€.

Des Italiennes mignonnes

Dans ce catalogue particulièrement riche, on trouve aussi une très mignonne Fiat 126 Bis Cabriolet Plage. Elle a l’avantage d’être bien plus abordable que la BX 4TC avec une valeur estimée entre 8 000 et 15 000€. Si Stéphane Schlesinger consulte le catalogue, peut-être qu’il jetterait plutôt son dévolu sur la Ritmo Abarth 130 TC (estimée entre 25 000 et 40 000€). Les ventes d’Artcurial auront lieu le vendredi 3 février à 14h (lots 1 à 128) et le samedi 4 février à 14h (lots 201 à 299).