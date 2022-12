Rétromobile 2023 : des voitures de collection de légende à vendre

L’année prochaine, le salon Rétromobile 2023 mettra l’accent sur le centenaire des 24 Heures du Mans, sur les épopées des marques françaises dans la Sarthe mais aussi toutes les innovations techniques vues dans la grande classique mancelle depuis sa toute première édition. Mais Rétromobile, ce sera évidemment aussi l’occasion d’admirer des mécaniques toutes plus rutilantes les unes que les autres, dont certaines seront à vendre.

Pour les plus fins collectionneurs, il faudra voir une fois de plus du côté de chez Artcurial. La maison prévoit un plateau de 250 autos, exposées dans le hall 2.2 sur un espace de près de 5 000 m2. Le clou du spectacle sera assuré par trois voitures de légende à la valeur difficile à estimer : une Ferrari 250 GT Lusso de 1964, une Bugatti Type 57 Atalante et l’une des 32 Ferrari 250 LM. La première vaut probablement près de deux millions d’euros et la Française pourrait partir à plus de trois millions d’euros. La Ferrari 250 LM, elle, pourrait carrément s’approcher des 20 millions d’euros si les collectionneurs se l’arrachent pendant la vente aux enchères.

Des autos pour toutes les bourses

Si vous n’avez pas les moyens d’investir dans les autos les plus chères de tous les temps rassurez-vous, Artcurial prévoit aussi de proposer au marteau des voitures à la valeur bien plus raisonnable. Et si vous voulez juste venir voir des voitures, il y aura également l’exposition sur les premières heures de la « Van life » ou même une célébration des trente ans de la Renault Twingo, entre autres réjouissances.