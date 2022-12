Les 24 Heures du Mans sont-elles à l’aube d’un nouvel âge d’or ? On pourrait le croire en lisant la liste des engagés de l’édition 2023 qui rassemblera Toyota, Porsche, Peugeot, Ferrari et Cadillac en attendant l’arrivée d’Alpine en 2024 mais aussi de Lamborghini et même possiblement de BMW. Un plateau de rêve qui tombe à pic pour fêter le centenaire de la célèbre course après de longues années de vaches maigres où Toyota a fait tranquillement cavalier seul.

L’édition 2023 du salon Rétromobile rendra précisément hommage à ce centenaire avec pas moins de deux expositions sur la thématique des 24 Heures du Mans. La première reviendra sur toutes les marques françaises distinguées au classement général du double tour d’horloge manceau, depuis la toute première victoire de la Chenard & Walcker 3 litres en 1923 jusqu’à la réussite de la Peugeot 908 HDI-FAP en 2009, en détaillant chacune des quatorze victoires françaises tout au long du siècle.

A Rétromobile 2023, on fêtera les 100 ans des 24 Heures du Mans

La seconde exposition s’intéressera elle à toutes ces innovations technologiques apportées par les 24 Heures du Mans que ce soit au niveau de l’éclairage, des freins, de la transmission, de l’aérodynamisme ou même du type de carburation.

Rendez-vous le 1 février prochain

Le salon Rétromobile 2023 ouvrira ses portes à Paris Portes de Versailles le 1 février prochain et il y aura bien plus que ces deux expositions sur les 24 Heures du Mans à découvrir. Le salon s’intéressera aussi à l’histoire de la fameuse « van life » et l’évènement sera accompagné de ventes aux enchères somptueuses à Paris, avec notamment une Ferrari 250 LM soumise au marteau ainsi que la Bugatti Chiron Profilée.