Rétromobile 2023 : La Mustang du Marginal fait déjà beaucoup parler

1983. A une époque où la course-poursuite du très ennuyeux « Bullitt » était dans toutes les mémoires et où l’étrange Shelby GT500 tunée du très oubliable « 60 secondes chrono » de Dominic Sena n’existait pas encore, Jean-Paul Belmondo conduisait à tombeau ouvert dans Paris une Mustang brute de décoffrage dans le film « Le Marginal » réalisé par Jacques Deray. Longue de quatre minutes, la course-poursuite du film montrait un coupé à la préparation assez poussée avec une caisse rabaissée, une carrosserie retouchée, une peinture vert sombre évocatrice, un V8 289cc revu par le spécialiste Michel Mockriky et de larges pneus dont le train arrière n’aurait pas choqué sur une Lamborghini Countach. A son volant, « Bebel » collait aux trousses d’une Plymouth Volare beaucoup moins flamboyante.

Il se dit que deux Mustang ont servi au film, dont l’une a été ensuite détruite. L’autre, « restée longtemps au fond de la propriété de Jo Cote (de l'équipe de Remy Julienne), jusqu'au jour où il s'en est débarrassé auprès d'un casseur » d’après la description d’Artcurial, figure au programme de la vente du 4 février prochain organisé au salon Rétromobile 2023. Dès la publication de la fiche de l’auto dans le catalogue de la vente, des spécialistes ont fait remarquer qu’il y avait des doutes sur l’authenticité de certaines pièces de la voiture.

Dans un addendum, Artcurial reconnaît l’historique compliqué de cette Mustang : « Nous ajoutons que cette Mustang est une voiture de cascades, passée entre les mains de Rémy Julienne, reconnu comme un des plus grands professionnels de la discipline au niveau international. Elle a donc eu une vie des plus mouvementées, ayant été retrouvée à l'état d'épave et incomplète. Nous précisons donc que cette Mustang a été reconstruite à partir d'une autre Mustang donneuse et de multiples pièces qui ne correspondent donc pas à un modèle Export de 1967 ».

Pas de changement sur son estimation

Artcurial affiche toujours une estimation comprise entre 200 000 et 400 000€ pour la voiture, équipée d’une carte grise française et du numéro de châssis 7T01A120268. « Nous avons rencontré Frédéric Maury qui a réalisé le making-off du tournage du Marginal en 1983. Il était donc présent lors du tournage. Il nous a précisé que deux voitures avaient servi à la poursuite et qu'une des deux était équipée d'une boîte de vitesses automatique (ce qui est le cas de la voiture présentée), placée par les équipes de Rémy Julienne pour les besoins techniques de la poursuite », précise l’équipe d’Artcurial qui refuse de parler de « faux » pour autant.