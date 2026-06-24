Vous devrez être l'un des meilleurs clients de Ferrari pour que Lewis Hamilton vous fasse peur dans une vraie Formule 1

« Le problème de mon métier, c’est que la quasi-totalité des gens n’aura jamais l’opportunité d’expérimenter ce que font vraiment les sensations d’une vraie Formule 1 et de comprendre tout ce que cela implique ». Voilà ce que déclarait Lewis Hamilton il y a quelques années au sujet du pilotage de ces voitures hors du commun.

Pour sûr, voir les monoplaces du championnat se suivre à la télé avec des caméras qui écrasent l’impression de vitesse ne permet pas du tout d’imaginer les choses terrifiantes que l’on ressent à l’intérieur dans de telles voitures, capables des meilleures performantes toutes catégories confondues. Pour avoir pu à deux reprises « essayer » l’ancienne Lotus-Renault de Kimi Raikkonen et Romain Grosjean sur le Paul Ricard à une allure ridicule, je peux personnellement en témoigner : aucune voiture de sport au monde ne peut approcher de telles sensations.

Le retour du monstre à trois places

C’est précisément pour permettre à ses meilleurs clients d’expérimenter ce que fait une vraie Formule 1 que Ferrari avait conçu, à la fin des années 2000, une auto à trois places sur la base d’un châssis de F2002. Équipée du V10 de l’époque avec 800 chevaux, elle pesait 845 kg et emmenait le pilote et ses deux passagers jusqu’à 300 km/h en 13 secondes (vitesse maximale de 325 km/h). Ferrari faisait rouler ce monstre sur sa piste de Fiorano et ce sont les pilotes de l’écurie de Formule 1 (notamment Kimi Raikkonen à l’époque) qui s’occupaient de faire hurler de peur les chanceux invités de la marque.

Eh bien figurez-vous que cette F1 à trois places est de retour : elle a été vue il y a quelques jours sur la piste de Fiorano avec un casque jaune devant ! Oui, c’est bien Lewis Hamilton en personne qui se plie à l’exercice et même si l’auto n’atteint probablement pas le niveau de performances des F1 actuelles, il s’agit assurément d’une expérience monumentale et inoubliable.

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Personne ne sait quels sont les privilégiés qui auront droit à ce baptême hors normes, mais il s’agira sans doute de gens tenus en très haute estime par Ferrari et Lewis Hamilton. Peut-être que l’achat d’une Luce électrique pourrait vous rapprocher de ce petit cercle si exclusif ?