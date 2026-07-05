Les pilotes de F1 ont fait n’importe quoi ce dimanche et c’était très drôle à voir

On était parti pour que Kimi Antonelli augmente encore son avance au championnat du monde de Formule 1 devant George Russell et Lewis Hamilton ce dimanche à Silverstone. Mais le sort en a voulu autrement pour le jeune Italien, dominateur sur cette première moitié de saison : sa Mercedes a connu un problème mécanique à la fin du Grand Prix d’Angleterre alors qu’il était en seconde position et remontait sur la Ferrari de Charles Leclerc. Il a finalement terminé hors des points, tout de même capable de franchir le drapeau à damiers.

Charles Leclerc, qui avait signé la pole position, célèbre ainsi sa première victoire de l’année sur sa Ferrari et se rassure après des dernières courses vraiment difficiles et en retrait de Lewis Hamilton. Son coéquipier anglais, lui, finit troisième après avoir été pénalisé pour une petite faute au départ. Au championnat, Kimi Antonelli conserve 25 points d’avance sur George Russell et 31 points d’avance sur Lewis Hamilton au championnat. Max Verstappen, qui était en bataille pour le podium, a dû abandonner après une spectaculaire sortie de piste consécutive à un problème de pièce aérodynamique mobile bloquée sur sa Red Bull.

Fernando Alonso a aussi gagné !

Quelques heures avant le Grand Prix, tous les pilotes se sont retrouvés au volant de kartings recouverts de Lego pour une petite course d’un tour sur le circuit de Silverstone. Et comme l’année dernière à Miami, la compétition a été intense : certains pilotes n’ont pas hésité à tricher en prenant des trajectoires « créatives », en coupant totalement les virages.

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Certains d’entre eux ont d’ailleurs été « punis » sur place en restant bloqués dans le bac à gravier. Le plus drôle, c’est que c’est finalement Fernando Alonso qui a remporté cette mini-course. Lui qui pilote la plus mauvaise monoplace du plateau le reste du temps, son Aston Martin à moteur Honda lanterne rouge. Il a terminé 18ème dans la « vraie » course, devant son coéquipier Lance Stroll. Tous les autres, sauf ceux qui ont dû abandonner bien sûr, ont fini devant lui.