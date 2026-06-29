La Formule 1 a-t-elle pris trop de risques ce week-end en Autriche ?

La séance de qualifications du Grand Prix de Formule 1 d’Autriche ce week-end a été somptueuse : dans les tout derniers instants de sa dernière phase de Q3 samedi, plusieurs pilotes restaient en mesure de décrocher le meilleur temps : les deux pilotes Ferrari, les deux pilotes Mercedes et Max Verstappen. Tout se jouait à quelques millièmes seulement et après le passage final des deux Ferrari verrouillant la première ligne (Charles Leclerc devant Lewis Hamilton), les spectateurs retenaient leur souffle en regardant Max Verstappen filer vers un possible chrono encore meilleur… Avant de voir sa Red Bull partir en glisse et terminer contre le mur de pneus dans le tout dernier virage !

Quelques instants plus tard et alors que les commissaires de piste agitaient un double drapeau jaune, le classement indiquait George Russell en première position devant les deux Ferrari et la seconde Mercedes de Kimi Antonelli : le pilote anglais avait eu le temps de terminer son tour, passé dans le dernier virage quelques secondes après Max Verstappen. Il a nettement amélioré sa marque, or la procédure du double drapeau jaune oblige les pilotes à ralentir et se « préparer à pouvoir arrêter la voiture si nécessaire ». La FIA a pourtant validé le chrono de George Russell et confirmé sa pole position, certains commentateurs (notamment ceux de Canal+) ayant émis de grosses réserves après cette décision.

George Russell n’avait eu qu’un seul drapeau jaune

Il a ensuite été précisé qu’un simple drapeau jaune, obligeant seulement le pilote à ralentir et non pas à se « préparer à arrêter totalement la voiture », avait été agité au passage de George Russell dans son approche du dernier virage. Le pilote et son écurie ont bien confirmé qu’il avait « levé le pied de l’accélérateur » un peu plus tôt à la vue du simple drapeau jaune, son temps canon s’expliquant avant tout par les secteurs précédents beaucoup plus rapides.

Le simple drapeau jaune n’a été remplacé par un double drapeau jaune que 22 secondes plus tard, au moment où George Russell avait déjà terminé son tour. Pour Max Verstappen, attendre aussi longtemps avant de décider de mettre un double drapeau jaune était dangereux : « je suis très étonné de constater qu’il a fallu autant de temps pour me protéger avec un double drapeau jaune alors que l’accident avait eu lieu », a-t-il déclaré une fois mis au courant de ce détail. Kimi Antonelli, qui roulait juste derrière George Russell dans le dernier tour de qualification, a lui cru voir un double drapeau jaune agité et non pas un simple. Il a alors ralenti et abandonné sa tentative, au contraire de son coéquipier. « Je pense que j’aurais pu réussir le deuxième meilleur temps si j’avais terminé ce tour », estime-t-il.

Un classement (un peu) resserré

Même si le large leader du championnat Kimi Antonelli a réussi à terminer 3ème de la course, cette pole position de George Russell a au moins le mérite de resserrer un peu le classement au championnat des pilotes : premier devant Max Verstappen, George Russell revient à 40 points de Kimi Antonelli et repasse en seconde place du classement devant Lewis Hamilton. Les deux Ferrari ont été incapables de jouer la victoire ce dimanche, pas aidées par la stratégie surtout dans le cas de Lewis Hamilton qui a probablement fait un arrêt de trop.

Kimi Antonelli conserve tout de même bien plus qu’une victoire d’avance sur son plus proche poursuivant et semblait posséder le rythme pour remporter la course ce week-end encore sans ces aléas aux qualifications. Il reste en tout cas 14 grands prix pour savoir s’il deviendra le plus jeune champion du monde de l’histoire de la Formule 1 à seulement 20 ans.