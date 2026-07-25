F1 : cette nouvelle Mercedes Safety Car célèbre 30 ans d'histoire avec une livrée inédite

Après 30 ans de partenariat avec la discipline, le constructeur allemand a choisi le Hungaroring, à Budapest, pour dévoiler la Mercedes-amg GT 63 PRO 4MATIC+.

Pour célébrer l’arrivée de ce 14e modèle de voiture de sécurité, Mercedes a organisé un shooting photo réunissant ses pilotes et plusieurs voitures de sécurité ayant marqué l’histoire en Formule 1. L'actuel leader du championnat des pilotes, Kimi Antonelli, et son coéquipier George Russell ont pris la pose aux côtés de deux autres modèles emblématiques.

Une véritable bête de course

Heureusement que cette voiture n’est pas destinée à rouler à son plein potentiel en piste. Dotée d’un moteur V8 biturbo de 4,0 litres associé à une boîte de vitesses automatique à 9 rapports, la GT PRO développe 450 kW, soit 612 ch, et peut atteindre une vitesse de pointe de 317 km/h.

Elle se montre toutefois légèrement moins puissante que sa devancière. Utilisé depuis 2022, la Mercedes-amg Gt Black Series était équipée d’un V8 4,0 litres à vilebrequin plat développant 730 ch.

Comme toute voiture de sécurité de Formule 1, ce nouveau modèle a été adapté aux exigences de la FIA. Il reçoit notamment des pneus Pirelli P Zero, un arceau de sécurité, des sièges baquets avec harnais à six points, une radio et un GPS spécifiques, ainsi qu'un ensemble de caméras et une console centrale dédiée. L'aileron arrière intègre également un système de signalisation lumineuse destiné à améliorer sa visibilité lors des interventions.

En revanche, le pilote reste inchangé. Bernd Mayländer, pilote officiel de la voiture de sécurité depuis 2000, sera une nouvelle fois au volant de la Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+.

Une livrée anniversaire

Pour célébrer 30 ans de partenariat avec la Formule 1, Mercedes a également offert une livrée inédite à sa nouvelle voiture de sécurité. Délaissant le traditionnel rouge, le constructeur a opté pour « une peinture noire rehaussée de motifs en vinyle rouge », indique un communiqué relayé par Motorsport.com. « Outre le lettrage de notre partenaire CrowdStrike, le logo du 30e anniversaire est apposé sur le capot, le toit et l'aileron arrière », précise le constructeur.