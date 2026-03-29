Alors que la Mercedes Classe E EQ électrique se prépare, la Mercedes-AMG Classe E EQ est également en période d’essais intensifs.

Mercedes a déjà communiqué sur la future Mercedes Classe E EQ dont l’arrivée est prévue pour 2027. Celle-ci va remplacer la Mercedes EQE qui va quitter la scène cette année. Pour la division sportive AMG, l’arrivée de cette nouvelle grande routière électrique va permettre à AMG de lancer de sa propre Mercedes-amg Classe EQ, un modèle très performant.

Pour le moment, cette Mercedes-AMG Classe E EQ circule très camouflée. Elle vient d’être surprise par nos chasseurs de scoop qui nous ont indiqué toutes les transformations apportées par AMG par rapport au modèle Mercedes Classe E EQ. Et celles-ci sont nombreuses et ne concernent pas que la partie motorisation électrique de la belle.

Encore en période de tests, la version de série arrivera fin 2027

On peut voir que le prototype de cette Mercedes-AMG Classe E EQ dispose de jantes spécifiques en forme d’étoile à cinq branches à l’arrière alors que sur le train avant, on trouve des jantes en forme d’étoile à dix branches (sur le modèle de série les jantes auront le même nombre de branches, il ne s’agit là que d’une voiture d’essai). On peut voir également que ce modèle se dote de passages de roues élargis pour recouvrir les pneumatiques très larges dont est munie cette auto. À l’avant du modèle le bouclier a été abaissé et reçoit de chaque côté de petites ailettes aérodynamiques. En analysant la partie arrière de l’auto, on découvre un becquet placé à l’extrémité de la malle de coffre. Ces excroissances aérodynamiques font un peu « pièces rapportées » et doivent sans doute servir aux essais de ce modèle afin de déterminer la forme définitive des éléments aérodynamiques pour le modèle de série.

Une motorisation proche des 900 ch !

Cette Mercedes-AMG Classe E EQ devrait apparaître sur le marché quelques mois après la Mercedes Classe E EQ. Ce sera vraisemblablement vers la fin de 2027. On connaîtra alors tous les détails techniques de cette auto. En particulier sa puissance, qui devrait selon nos chasseurs de scoop avoisiner les 900 ch. Un nombre de chevaux important qui sera pénalisé, comme tout modèle électrique, par le poids de la batterie qui devrait être de grande capacité afin que cette auto dispose d’une autonomie conséquente. Cette nouvelle AMG électrique viendra se frotter à la future Audi RS6 e-tron qui est toujours en période d’essai et à la BMW M5 à motorisation hybride rechargeable de 727 ch qui sera restylée en 2027. Elle trouvera aussi sur son chemin, la BMW i5 M60 xDrive qui avec ses 601 ch pourrait souffrir de la comparaison, à moins que lors du restylage BMW lui offre de quoi mieux se défendre.